Yulieski Gurriel habla sobre su prohibición de entrada a Cuba: "Lo pasé muy mal"

El pelotero cubano Yulieski Gurriel relató los pormenores sobre su reciente prohibición de entrada a Cuba y afirmó que ese día lo pasó "muy mal".

El joven, que tenía una prohibición de 8 años de entrar a su país por haber abandonado la selección nacional, pidió a migración de Cuba revisar su estatus, y afirmó que en el sistema cubano ya aparecía eliminada la sanción.

Sin embargo, en fecha anterior, a la hora de solicitar su pasaporte cubano para un viaje a Canadá, las autoridades se lo retrasaron y le enviaron una nota en el documento donde decía que el régimen "no estaba contento" con él.

"Antes sí estaba, yo aparecía con mi raya roja (en el Sistema de Inmigración en Cuba). Además eso consta por un problema que tuve con el pasaporte, que Cuba me lo atrasó, para ir a Canadá y me llegó cuando regresé de Canadá. Casi ni puedo realizar ese viaje a Toronto. Ahí me mandaron una nota en el pasaporte, dejándome saber que no estaban contentos con lo que yo había hecho. Por lo claro me estaban diciendo que los ocho años iban", detalló.

El campeón de bateo de la Liga Americana en la temporada 2021 relata que la familia preparó el viaje cuando les dijeron que ya no estaba vetado para entrar a la isla.

"Nunca había intentado ir a Cuba, ni por la cabeza me pasaba, yo sabía que eran ocho años, por una ley que por mala o errónea que sea, es la ley al final", explicó en una entrevista para el espacio Swing Completo.

El jugador, de 37 años, dijo que hacía tiempo no veía a su familia en la isla, especialmente a su abuela que es muy anciana, por lo que se animó con el viaje.

Como iban a viajar en un avión privado, todos los viajeros enviaron sus pasaportes y el proceso siguió su curso normalmente.

"Si hubiera algún problema desde ese mismo momento hubieran detenido el proceso pero no, todo estaba en regla. Dijimos: En una semana es el vuelo. Yo realmente estaba sorprendido", explicó.

Dijo que tres días antes del viaje Cuba no se había comunicado con ellos.

"Faltaban tres días, prácticamente no hablaron nada, de Cuba para acá no hubo más comunicación. Estábamos asustados porque para entrar el avión (privado) se necesitaba el autorizo. No dijeron nada hasta el último día (viernes 28 de enero) a las 11 de la noche, cuando llamaron y dijeron que el avión estaba autorizado a entrar", subrayó.

Sin embargo, en ese momento los funcionarios cubanos le informaron que todos (su esposa, los niños y sus padres) podrían realizar el viaje, menos él. "Después colgaron la llamada", aseguró Gurriel.

"Aquí se indignaron, no querían ir… pero yo les dije que fueran al menos mis padres para que estuvieran con la familia, ya estaba organizado todo", comentó el estelar de Los Astros.

Sobre el viaje que la familia tenía programado a Varadero, el pelotero de Grandes Ligas dijo que "a ellos (el gobierno cubano) no les gusta que cuando uno va por primera vez, haya demasiada algarabía, por eso decidí no ir a Sancti Spíritus, era mejor quedarnos en Varadero, para que fueran menos personas, bajo perfil como quien dice. Eran dos o tres días nada más para estar con mi familia y ya. Si ellos pensaron otra cosa están equivocados", comentó en la entrevista.

Relata que sus padres pidieron una explicación al llegar a Cuba, a lo que le respondieron que los funcionarios de migración no querían meterse en problemas. "Que nadie iba a autorizar mi entrada, que lo elevarían (el caso) para que se decidiera en las altas esferas. Pero yo digo: ¿Por qué te vas a meter en problemas? Si supuestamente yo no estoy en el sistema. ¿Por qué no me dejas entrar y vas a preguntarle a la gente de arriba?", preguntó el jugador, de 37 años de edad.

Al final de la entrevista, dijo que no se considera "el más traidor" de todos los cubanos. "Yo dediqué los mejores 15 años de mi carrera deportiva al béisbol cubano. Cómo puedo ser traidor si en esa Serie del Caribe fui el mejor segunda base de ese torneo (Seleccionado en el equipo Todos Estrellas), me fui cuando se acabó la competencia. Entonces, cómo me tildas de traidor a mí, traidor si dejo ir la pelota por debajo de mis pies, si la tiro para arriba de primera a propósito…", aclaró.

Sobre un nuevo intento de viajar a la isla Gurriel descartó la idea, al menos por el momento.

"De veras uno no debe decir nunca, pero ahí quedó bien claro que la ley es una cosa y lo mío es otra. Es decir, que yo estoy fuera de la ley. Pero la verdad, uno siempre quiere ver a su familia, a la gente del barrio. Yo quería llevar a mis niños a los lugares donde empecé a jugar béisbol, adonde estudié, para que ellos vieran de donde salí, donde me crié, mi primera maestra (…) Ese es también su país (…) Fuera de eso creo que ya no me interesaría volver", subrayó.

En los últimos años algunos jugadores cubanos de Grandes Ligas habían viajado a Cuba, entre ellos José Dariel “Pito” Abreu, Aroldis Chapman y Yasiel Puig.

En la temporada de 2021, Yulieski Gurriel fue una pieza clave en el avance de su equipo a la discusión de la Serie Mundial. Además de agenciarse el título de bateo, conquistó también el Guante de Oro, premio que reconoce a los mejores jugadores defensivos en cada posición en las Grandes Ligas.