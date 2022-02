Trump califica de genial la estrategia de Putin en Ucrania

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump calificó de "genial" la estrategia que están siguiendo Vladimir Putin en Ucrania.

Durante una entrevista en el programa de radio The Clay Travis and Buck Sexton Show, Trump vio en las acciones del líder ruso una forma de mantener la paz.

"Aquí hay un tipo (en referencia a Putin) que dice: 'Voy a declarar independiente a una gran parte de Ucrania (...) y nosotros vamos a ayudar a mantener la paz'. Hay que reconocer que es muy inteligente", señaló.

En opinión del exmandatario, si Putin despliega sus tropas en Ucrania es para mantener la paz, y eso mismo es lo que podría hacer Estados Unidos en su frontera sur.

"Conocí muy bien a Putin. Me llevaba genial con él (...) Sabía que él siempre quiso Ucrania. Solía hablar con él sobre eso y le dije: 'No puedes hacerlo. No lo vas a hacer'", subrayó.

Asimismo, Trump afirmó que si él estuviera ahora en la Casa Blanca, el reconocimiento del Kremlin de la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, las dos regiones separatistas al este de Ucrania, "nunca habría ocurrido".

"Esto nunca hubiera pasado con nosotros. Si hubiera estado en el cargo, ni siquiera sería imaginable (...) ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Biden? No ha habido respuesta. No tenían (respuesta) para esto. Es muy triste", dijo.

El exdirigente republicano culpó del fracaso de la vía diplomática para poner freno al aumento de tensiones entre Rusia y Ucrania a las elecciones que llevaron a su salida de la Casa Blanca.

El exmandatario reiteró que el principal problema es que en Estados Unidos hubo unas "elecciones amañadas" que llevaron al poder a un candidato que "no debería estar ahí" y que "no tiene ni idea de lo que está haciendo".

Por último, señaló que teme que lo que está haciendo Rusia en el este de Ucrania lo haga China en Taiwán con China.

Según él, China está "esperando hasta después de los Juegos Olímpicos (de invierno)" para ello.

Este miércoles, el gobierno de Cuba acusó a Estados Unidos de utilizar el conflicto con Ucrania para amenazar a Rusia y aplicar sanciones que calificó de "unilaterales e injustas".

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) expresó que la Casa Blanca manipula a la comunidad internacional sobre los peligros de una "inminente invasión masiva" a Ucrania.

"Ha suministrado armas y tecnología militar, ha desplegado tropas en varios países de la región, ha aplicado sanciones unilaterales e injustas, y amenazado con otras represalias. Paralelamente, desató una campaña propagandística anti rusa", dijo el MINREX.

También el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó su apoyo a Putin luego de que este reconociera a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes de Ucrania.

"Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia, en la defensa de la paz de esa región, en la defensa valiente de su pueblo y de su patria. Todo el apoyo al presidente Putin. Todo el apoyo a Rusia", expresó.

Maduro dijo en la televisión oficial venezolana que Estados Unidos y los demás países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) pretenden acabar con Rusia por la vía militar.