Cantante cubano Franser Pazos impresiona a jueces en concurso “I can see your voice”

El cantante, actor y modelo cubano Franser Pazos impresionó a los jueces del concurso de talentos I can see your face que emite la cadena estadounidense de entretenimiento FOX y donde se presentó con el sobrenombre de “El rey de la salsa”.

En su perfil de Facebook, Pazos compartió su más reciente presentación en el show televisivo y recibió cientos de comentarios y reacciones alabando su interpretación de “Im not the only one”, del cantante y compositor británico Sam Smith.

"Gracias nuevamente a todos por su apoyo incondicional! LOS AMO! Esto es para ustedes", escribió en el post.

“Lluvia de bendiciones y los mejores deseos siempre. Que un día no muy lejano, tengas todos los éxitos del mundo”, “Muchas felicidades, te deseo lo mejor, vas a seguir triunfando como te mereces, y por la calidad de tu voz privilegiada y talentosa que siempre has tenido”, “Waooo, impresionante muchacho, te mereces todos los aplausos”, fueron algunos de los mensajes que recibió el joven artista.

I can see your face es un talent show que llega a FOX impulsado por el éxito de una versión en Corea del Sur y por la aceptación de un programa similar llamado Mask Singer. Dentro de los jueces e invitados sobresale la cantante y actriz Raven-Symoné, conocida por sus roles en series y películas musicales de Disney.

Pazos ha probado suerte en otros concursos de talentos, como es el caso de La Voz Kid, al que se presentó en 2015, teniendo mucho éxito y llegando a la Gran Final, donde representó al equipo del famoso reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee.

En 2016, con solo 15 años e impulsado por la popularidad que obtuvo gracias al show de televisión, abrió un concierto para el dúo cubano Gente de Zona. El propio Alexander Delgado agradeció al entonces adolescente por poner todo su empeño en la presentación y le auguró una carrera larga y exitosa.

En 2018, Pazos se presentó en otro certamen competitivo Tengo Talento, Mucho Talento de la cadena Estrella TV. En esa oportunidad, el joven hondureño Jostyn Fuentes resultó ser ganador de los 100,000 dólares que ofrecía el concurso.

No obstante, el representante cubano llegó a ser finalista y contó siempre con el favor del público y el jurado, formado por reconocidos artistas latinos, entre ellos, la cantante mexicana Ana Bárbara.

