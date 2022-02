Compañía Lizt Alfonso Dance Cuba inaugura nuevo espacio para el arte: MaleconART 255

La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) inauguró un nuevo espacio artístico que lleva por nombre MaleconART 255, donde se impartirán cursos de ballet, bailes populares, flamenco y géneros urbanos.

La idea surgió a partir del proyecto de desarrollo local Lizt Alfonso Dance Cuba Plus (LADC+), el mismo que según su directora y fundadora, citada por el medio oficialista Cubadebate, “cuenta con el sueño de crecer, el trabajo consagrado, la buena energía y la voluntad de cada uno de sus miembros, el primero de ellos, desde la distancia, el querido Eusebio Leal”.

Alfonso, también coreógrafa, dijo que en el espacio podrán participar personas de todas las edades. “Tendremos danza en todos los estilos posibles, conversatorios, presentaciones y lecturas de libros, proyecciones de audiovisuales, cine teatro, artes plásticas y más”, agregó.

A partir del 28 de febrero se abrirán las convocatorias de los diferentes talleres de ballet, bailes populares cubanos y afrocubanos, flamenco y danzas urbanas. Los profesores serán los mismos integrantes de la reconocida agrupación danzaria cubana.

La sede está ubicada en Malecón #255 y Galiano, cerca del Hotel Deauville, en el edificio donde estaba anteriormente la sede de la agrupación de danzas españolas de Irene Rodríguez.

“La idea de un proyecto de desarrollo local viene a nosotros porque la forma en que está estructurado lo que tenemos hoy en día, no nos posibilita desarrollarnos más y ofrecer una serie de servicios y de actividades que podemos y queremos realizar, pero que, como no estaba dentro de nuestro objeto social, no lo podíamos hacer”, explicó también la artista.

Alfonso comentó que no se exigirán requisitos para acceder a las clases, pero que sí será fundamental mantener la disciplina dentro de las instalaciones. En estos inicios, el espacio cultural abrirá sus puertas de 4:00 pm a 8:00 pm, aunque el propósito es en el futuro, funcionar desde bien temprano en la mañana y hasta la madrugada.

La reconocida directora cubana dijo que los precios serán módicos, para facilitar el acceso de más personas y reiteró que las becas de formación que otorga la compañía seguirán en convocatoria en sus fechas habituales.

Con este nuevo espacio, Lizt Alfonso Dance Cuba celebra sus primeros 30 años de vida. La agrupación es una de las más prestigiosas del país y cuenta con seguidores a lo largo y ancho de la isla y también en distintas regiones del planeta.

Para festejar el aniversario también anunciaron la realización de una gira internacional que incluye naciones como Alemania, Perú, España, Canadá y Emiratos Árabes Unidos. Entre los espectáculos que presentarán en escenarios extranjeros sobresale "Fuerza y Compás", siempre solicitado por el público foráneo porque basa su concepción en el sincretismo de las raíces hispanas y africanas que conforman la cultura cubana.

En 1991, surgió este proyecto danzario que además ha evolucionado hasta convertirse en una de las academias de danza más populares del país. Durante estas tres décadas suman un recorrido artístico impresionante que incluye funciones en el City Center de Nueva York, en el Shanghai Oriental Art Center de China, el Place de Arts de Montreal, el Royal Alexandra Theatre y el Gran Teatro de Quebec en Canadá y el Auditorio Nacional de Ciudad México.

LADC fue la compañía cubana que actuó en la ceremonia de los Latin Grammy Awards en 2015. Asimismo, protagonizaron junto a Enrique Iglesias, Descemer Bueno y Gente de Zona, el videoclip "Bailando", uno de los más reproducidos en el idioma español con más de 29 millones de vistas en YouTube.