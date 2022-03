Actores Mila Kunis y Ashton Kutcher recaudan más de 20 millones de dólares para Ucrania en menos de una semana

Los populares actores de Hollywood Mila Kunis y Ashton Kutcher lograron recaudar más de 20 millones de dólares en menos de una semana para ayudar a aliviar la aguda crisis humanitaria por la que atraviesa el país natal de la actriz, Ucrania, tras la invasión rusa.

"No hemos terminado. Nuestro objetivo es 30 millones y vamos a llegar allí", advirtió Kutcher, esposo de Kunis, quien dijo en una publicación anterior que hoy más que nunca se sentía orgulloso de estar casado con una ucraniana.

La pasada semana, Kunis y Kutcher anunciaron en un video conjunto en sus redes sociales que habían iniciado una recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe para apoyar a las compañías Flexport y Airbnb a brindar asistencia inmediata a los refugiados ucranianos. La pareja se comprometió a donar 3 millones de dólares.

"Queremos agradecer a los 56,000 de ustedes que pudieron donar y apoyarnos. Ya sean 5, 10, 1,000, lo que sea, significa mucho para nosotros porque genera una comunidad y un sentido de pertenencia, y la capacidad de ayudar", dijo la actriz de 38 años.

"Ha habido más de 1 millón de niños, son solo niños que están en estatus de refugiados en este momento", añadió Kutcher, padre de dos hijos con la actriz ucraniana. "Todo lo que podemos hacer ayuda y lo apreciamos".

Al anunciar la pasada semana la campaña , que lleva por nombre Stand With Ukraine (Apoya a Ucrania), Mila Kunis explicó que, a pesar de haber nacido en la ciudad de Chernivtsi, Ucrania, en 1983, se mudó muy pequeña a Estados Unidos y siempre se ha sentido estadounidense, pero al ver lo que está atravesando su país de origen y la entereza y valentía de su pueblo, está más orgullosa que nunca de ser ucraniana.

"Vine a Estados Unidos en 1991. Siempre me he considerado una estadounidense orgullosa, amo todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero nunca me he sentido más orgulloso de ser ucraniana. Los ucranianos son personas fuertes y valientes que merecen nuestra ayuda en este momento, por favor apoyen al pueblo de Ucrania", dijo Kunis.

"Este ataque injusto contra Ucrania y la humanidad en general es devastador y el pueblo ucraniano necesita nuestro apoyo", añadió.

La compañía Flexport.org está organizando envíos de socorro y entregando ayuda humanitaria a sitios de refugiados en Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Moldavia; principales países a los que han huidos los refugiados ucranianos. Mientras tanto, Airbnb.org está proporcionando alojamiento gratuito a corto plazo a los refugiados en Europa.

El famoso actor estadounidense Leonardo DiCaprio donó 10 millones de dólares para apoyar a Ucrania tras la invasión rusa que comenzó el pasado 24 de febrero. El actor es reconocido por trabajo filantrópico y su contribución a causas ambientales, y su abuela materna, Helene Indenbirken, nació en la ciudad de Odessa, Ucrania.

