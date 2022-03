Karateca cubana critica a la Comisión Nacional: "Durante mucho tiempo han destruido generaciones"

La karateca cubana, Elisabet Vasallo denunció el mal funcionamiento de la Comisión Nacional de su deporte y aseguró que se han destruido generaciones de atletas.

"Durante mucho tiempo se han destruido generaciones de karatecas del alto rendimiento, atletas con talento y condiciones especiales, ya sea por problemas personales o simplemente porque a alguien de la Cátedra de la Selección Nacional no le caes bien o no eres de su agrado", denunció la joven en un contundente mensaje en Facebook.

La deportista aseguró que su propósito con esta publicación es contribuir a "salvar el deporte o lo que queda del kárate cubano".

Se cuestionó qué hace la Selección Nacional pues en su criterio, en lugar de buscar talentos y explotar el potencial de los atletas, prefieren a quienes se comportan de modo sumiso.

Aseguró que una de las cosas que más molesta en esta disciplina del deporte cubano es que existe "algo tan absurdo como denigrar a un atleta por ser de una provincia determinada".

Señaló que La Habana es el territorio que más deportistas de esta disciplina eleva al equipo nacional.

"¿Hasta cuándo tenemos que estar dirigidos por una Comisión que no hace nada por nosotros, que no busca maneras de desarrollarnos, que no son capaces de diferenciar lo personal de lo profesional? ¿Tenemos que seguir reprimidos y representados por quien no lo hace, que no son capaces de conseguir algo tan simple como una sala para realizar eventos y que nuestros niños pueda ver competencia de alto nivel que sirva como motivación?", se preguntó la joven karateca.

Vasallo teme que las generaciones futuras tenga que enfrentarse a más de lo mismo y que llegue un día el fin de este hermoso y complejo deporte en la isla.

"Estamos en las misma condiciones. Necesitamos un cambio ya. Nuestra Comisión Nacional y entrenadores de selección no son justos ni neutrales para representarnos", aseguró.

La joven se declaró exatleta de la selección y afirmó que el Kárate en Cuba "no está en buenas manos" y que "seguirá en decadencia", en tanto no se produzcan los cambios necesarios.

Elisabet Vasallo fue atleta de alto rendimiento de la Selección Nacional. En su carrera deportiva obtuvo diferentes triunfos, uno de los más reflejados en la prensa cubana fue el Bronce en la división de 61 kilogramos del Torneo Kárate de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia en 2018.