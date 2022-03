Fuera de servicio termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor de Cuba

La central termoeléctrica "Antonio Guiteras" de Matanzas, la de mayor generación de Cuba, salió de servicio este jueves debido a una avería "inesperada", cuya reparación puede demorar de cinco a seis días.

Las empresas eléctricas de varias provincias difundieron un comunicado en sus redes sociales anunciando la parada de la termoeléctrica en la madrugada del jueves, de "manera imprevista".

La nota informa de una reunión del Consejo Energético Nacional con sus dependencias territoriales para "trazar las medidas necesarias para enfrentar la presente situación", sin embargo, no explica cuáles serán estas medidas.

No obstante, advierte a todos los usuarios del servicio eléctrico en el país que será necesario incrementar las medidas de ahorro en los sectores residencial y estatal, de forma particular en los horarios pico, de 11:00 am a 1:00 pm y de 6:00 a 9:00 pm., con el objetivo de "evitar posibles afectaciones", según el aviso oficial.

Hasta el momento, en ninguna de las publicaciones se ha especificado la programación de cortes del servicio eléctrico en los respectivos territorios del país, aunque es previsible que se producirán numerosos apagones, ante el déficit de generación que asume el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Además de la rotura en la termoeléctrica matancera continuaban las labores de reparación en la central "Máximo Gómez" de Artemisa, afectada por el incendio de grandes proporciones que se desató en esa instalación el 7 de marzo último, en la turbina de vapor de la unidad siete.

Numerosos internautas han comentado los posts, temiendo las consecuencias para las familias cubanas que pueden ver interrumpido el vital servicio. "Bueno, espero que logren arreglar ese desastre pronto, porque si no, nos veo de nuevo envueltos en apagones, o mejor dicho alumbrones", afirmó un forista.

"¡Qué horror! ¿Cómo esperan mantener al pueblo contento, si falta la comida, faltan las medicinas y ahora, más apagones?", cuestionó un usuario. "Vamos de mal en peor, como siempre pasa en Cuba, ya ni corriente hay", manifestó otra persona.

Esta es la segunda vez en el mes que la "Antonio Guiteras" sale de servicio, pues en los primeros días de marzo directivos de la planta anunciaron que sería sometida a labores de mantenimiento, a todas luces insuficientes, ante la avería que anuncian este jueves.

En esa oportunidad, Román Pérez Castañeda, especialista principal del grupo de ingeniería y proyectos de la instalación, explicó que la parada planificada de la central perseguía alcanzar una generación estable de al menos 270 megawatts hasta el verano y aseguró que contaban con las piezas de repuesto para la turbina y el generador, pero aún les faltaba el abastecimiento para la caldera.

En diciembre de 2021 realizaron otras labores de reparación durante 72 horas. En esa ocasión, Javier Quiroz Pérez, jefe de planta, precisó que las reparaciones incluyeron la limpieza de los calentadores de aire regenerativos y trabajos en el domo de la caldera y otros equipos auxiliares para mejorar su potencia y estabilidad en red.

Se espera que para fines de 2022, esta termoeléctrica vuelva a parar la generación de electricidad, para un nuevo mantenimiento parcial ampliado que buscará solucionar deficiencias más graves y permitirá llegar a una generación de 300 megawatts.