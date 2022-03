Cosmonautas rusos abordan la Estación Espacial Internacional vestidos con los colores de Ucrania

Tres cosmonautas rusos subieron este sábado a la Estación Espacial Internacional (ISS) llevando trajes en amarillo y azul, colores de la bandera de Ucrania, país invadido por Moscú desde el 24 de febrero último.

De acuerdo con BBC, la agencia Roscosmos, encargada del programa espacial de Rusia, negó de inmediato que sus representantes vistieran de esa manera en una declaración de rechazo a la guerra, que ya ha costado la muerte de más de 800 civiles.

Los astronautas rusos, primeros en abordar la Estación desde el comienzo del conflicto armado, fueron recibidos calurosamente por otros miembros de la tripulación, provenientes de Estados Unidos y Alemania. La ISS surgió hace dos décadas a partir de una alianza entre la Casa Blanca y el Kremlin e incluye además la participación de especialistas europeos, canadienses y japoneses.

El cosmonauta Oleg Artemyev, integrante del equipo ruso junto a Denis Matveyev y Sergey Korsakov, aseguró que les tocó elegir un color y añadió que habían acumulado mucho material amarillo, por lo que decidieron utilizarlo en sus trajes, vistos por todo el mundo en una ceremonia transmitida online en vivo por la NASA y Roscosmos.

El director de la agencia espacial de Rusia, Dmitry Rogozin, es un firme partidario de la invasión y sugirió que las afirmaciones de que los cosmonautas llevaban los colores ucranianos procedían de los nacionalistas ucranianos. El servicio de prensa de la institución agregó que todo el revuelo ante los trajes de los astronautas eran invenciones de blogueros.

"Los trajes de vuelo de la nueva tripulación están confeccionados con los colores del emblema de la Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, en la que se graduaron los tres cosmonautas... Ver la bandera ucraniana por todas partes y en todo es una locura", añadió Roscosmos, de acuerdo con el reporte de BBC. La institución hizo pública luego otra foto de Artemyev con un traje obviamente ruso.

Los tres especialistas iniciaron así una misión de seis meses en sustitución de otros cosmonautas, cuyo regreso a la Tierra está previsto para el próximo 30 de marzo. Su ingreso en la ISS ha causado un revuelo singular, pues en distintas regiones del mundo el amarillo y el azul se han convertido en símbolo de apoyo a Ucrania, ante el ataque de Moscú a sus principales ciudades.

No obstante, los cosmonautas han hablado bien poco respecto a su decisión de vestir esos trajes. De momento solo queda especular y no dar nada por hecho pues no se ha podido comprobar si el uniforme de los astronautas rusos fue escogido como coincidencia o si realmente constituye un acto de protesta ante la guerra.

Además de este suceso, otros ciudadanos de ese país han manifestado públicamente su rechazo a la invasión. Recientemente, una empleada del canal de televisión estatal ruso Canal Uno interrumpió la transmisión en vivo del principal noticiero del país y, portando una pancarta, expuso las mentiras de los medios oficialistas rusos.

El mismo 24 de febrero, día que marca la entrada de Moscú en territorio ucraniano, miles de personas protestaron contra los ataques. Desde la capital y otras urbes relevantes como San Petersburgo se registraron manifestaciones de rechazo a la decisión del mandatario Vladimir Putin.