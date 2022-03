Muere caballo en accidente de tránsito en Villa Clara

Caballo muerto y carro chocado Foto © ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’/ Facebook

Un accidente de tránsito ocurrió el miércoles por la noche en el parque de Manacas, en Villa Clara, cuando un auto y un carretón de caballos usado para el transporte de pasajeros chocaron, lo que causó la muerte del animal.

Heber Borges Fuentes, integrante del grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", compartió varias fotos del suceso.

Foto: Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Foto: Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

En ellas se ve al equino tendido en la carretera en un charco de sangre y el coche volcado.

Foto: Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Foto: Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

También se observa el automóvil contra el que chocó, con serios daños en la parte delantera.

Foto: Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Foto: Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Según Borges Fuentes, el incidente no provocó pérdidas de vidas humanas.

No obstante, numerosos internautas lamentaron la suerte del animal y pidieron que se exigiera a los dueños de caballos que los usan para tirar de medios de transporte, que cumplan las regulaciones para garantizar su cuidado.

"Los pobres animalitos no cuentan como pérdidas para algunos, pero ellos pagan las consecuencias de la negligencia y el abuso de los humanos", dijo una residente en La Habana.

"Otro animal que pierde la vida por culpa de los dueños, seguro venia a oscuras. Un carretón de caballos de noche no se ve hasta que estás encima de él. Conciencia, caballeros, para no perder más vidas humanas y de animales que no tienen culpa", subrayó un joven.

"Los caballiteros son unos abusadores con sus animales, unos irresponsables con el tránsito y no pasa nada. Ni la protección de animales ni la patrulla los sanciona duramente", dijo un hombre.

Aunque aún no se conoce la causa del accidente, varios miembros del grupo señalaron que es una práctica de común en las carretas y coches de caballos transitar a altas horas de la noche sin iluminación, poniéndose en riesgo a ellos mismos y a otros vehículos en las carreteras.

"Creo que deben ponerle freno a los coches oscuros en la carretera, que los dejen de día nada más. Al que cojan de noche decomiso del caballo y el coche. Así mismo pierde la vida cualquiera por una irresponsabilidad", dijo un vecino de Los Arabos.

"Nada, hoy mismo el carretonero endereza el carretón, le pone otro caballo no le paga nada al del 405 porque nunca tienen un peso y nada, a gozar", cuestionó un internauta.

Un jubilado de la capital dijo que hay regulaciones para los carretones de caballos, pero que muchos no las respetan, poniendo en peligro la seguridad vial, la vida propia de las personas y la de los animales, sin que nadie haga cumplir lo establecido.

"Cada uno debe cumplir la parte que le corresponde de acuerdo al vehículo que conduce, así como también deben cumplirlas los que tienen bajo su responsabilidad el cuidado u cría de animales. Lo que sucede es que muchos no las cumplen y, lo peor, nadie los obliga a que las cumplan. El no poder tener un carro no es justificación para andar sin luces en una carreta o en una bicicleta, así como tampoco para circular por vías no autorizadas para esos vehículos", detalló.

"Cuando la PNR de este país coja y le meta cuerpo a los carretones oscuros en la vía como el metieron cuerpo a otras cosas, esto se acaba", subrayó un matancero.

Los choferes cubanos han denunciado muchas veces la presencia de carretones oscuros en las carreteras, así como de animales, tanto caballos como vacas, sueltos en la vía, lo que provoca no pocos accidentes.