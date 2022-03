Escasez de sellos en La Habana dificulta trámites aún más

Oficina de Correos en La Habana (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba

La escasez de alguno o varios tipos de sellos en oficinas de Correos en La Habana dificulta, aún más de lo habitual, la realización de trámites a los cubanos.

Según testimonios recogidos en redes e informaciones dadas a nuestra redacción, los residentes en la capital están padeciendo para obtener sellos de 500 y 1,000 pesos en algunos lugares, mientras que en otros es imposible encontrar los sellos de 5.

En Twitter el programador cubano Rafael Santos se refirió a este escollo que deben afrontar los cubanos “una amistad que fue a sacar su pasaporte tuvo que llevar 500 pesos en sellos de 5 pesos, SÍ, 100 sellos de 5 pesos y así mismo los están aceptando, dice que había personas con los 2,500 pesos en sellos de 5 pesos, 500 sellos… OMG el gasto de papel y tinta”.

En declaraciones a CiberCuba el joven tuitero agregó que la situación con los sellos dependía de la oficina de correos: “en algunas no encuentras de 5 pesos para sacar un único papel porque solo hay de 1,000, y hay personas que para sacar el pasaporte han tenido que comprar todo en sellos de a 5 y así están aceptándolos, lo que hacen es presillarlos al papel”, dijo.

Un comentario al post de Rafa en Twitter se refirió también a la reventa de sellos fuera de las oficinas de correo, “el otro día fui a eso mismo y la gente que tenía los sellos los estaba vendiendo mucho más caros. Por ejemplo, 25 pesos de sello en 60 pesos”, señaló la usuaria CLo (@claud98_lopez).

En febrero pasado la sección "Acuse de recibo" del periódico Juventud Rebelde recogió la queja de Luis Gutiérrez Urdaneta, residente en San Miguel del Padrón en La Habana, sobre la falta de sellos timbrados en la capital y su reventa en los alrededores de las oficinas de trámites.

“Por insuficiencias de las instituciones públicas, se abrió un nuevo mercado con los sellos de timbre. Cerca de las oficinas en que la gente debe realizar gestiones están los revendedores de sellos de cinco pesos, pero a 15 y 20 pesos cada uno”, señalaba en ese momento Gutiérrez.

“¿Quién es el responsable de que exista la estructura necesaria de sellos de timbre en venta? ¿Tendrá esto también que ver con el bloqueo? ¿Cómo las personas resuelven las gestiones que implican la compra de sellos? Ya la situación diaria de la gente está difícil. ¿Por qué complicarla más?”, añadió en su denuncia.

Pese a las quejas de la población habanera sobre las dificultades para adquirir sellos y realizar sus trámites, las autoridades de la capital parecen no haber hecho mucho para solucionarlas.

Esta situación, sin embargo, no es exclusiva de La Habana, pues un artículo publicado en el sitio digital CubaNet refirió similar escasez de sellos en Mayabeque.

En un recorrido por varias oficinas de Correos de Cuba en la provincia, CubaNet pudo constatar que los sellos de cinco pesos estaban agotados, sin saberse en qué momento volverían a estar disponibles.

Una de las personas entrevistadas por el diario independiente declaró que necesitaba sacar un certificado de propiedad para vender su moto, “el trámite demora unos días y exigen un sello de cinco CUP. He recorrido varios municipios y en ninguno hay este tipo de sellos”.

“Le expliqué a la que hace el trámite en las oficinas de tránsito en San José, y le dije que me dejara pagar con un sello de 10 CUP, que al final era más dinero para ellos, pero me dijo que no se puede hacer eso”, añadió.

No son pocas las personas que se encuentran en esta misma situación, sobre todo, si el trámite que necesitan realizar depende de un sello específico.

La escasez de sellos denunciada en más de una ocasión pudiera estar viéndose agravada en la actualidad por un incremento de la demanda, relacionado con la determinación de Nicaragua en noviembre pasado de establecer libre visado para Cuba, y los requerimientos de sellos para solicitud de pasaporte y certificados de diversa índole, venta y transferencia de propiedades, antecedentes penales, entre otros.