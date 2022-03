Cubanoamericano nombrado como jefe de Policía en Hialeah

El cubanoamericano George Fuente, de 43 años, fue oficialmente designado esta semana como el nuevo jefe del Departamento de Policía de Hialeah, tras ejercer el cargo durante cuatro meses y medio, en funciones interinas, por la salida de Sergio Velázquez, reportó este lunes El Nuevo Herald.

“Recibo con orgullo y humildad la confianza que depositó el alcalde en mí. Ofrezco mi honor, orgullo y determinación en todo lo que hago”, aseguró en rueda de prensa Fuente, quien es esposo de la exconcejal de la ciudad de Hialeah Katharine Cue-Fuente, y es conocido también por su participación como experto en los programas de televisión "Caso Cerrado", de la doctora Ana María Polo.

Según El Nuevo Herald, Fuente ingresó como cadete al departamento policial con apenas 14 años de edad y, a los 19 años, se convirtió en oficial de policía. "Fue jefe comandante y mayor de la Comisión de Patrullaje, mayor de la División Administrativa, jefe de la División de Investigaciones Penales y subdirector policial. Con 25 años en la fuerza, ha pasado 18 de éstos como supervisor", indicó la nota.

El alcalde de Hialeah, Esteban Bovo Jr., a propósito del nombramiento, dijo que él no había metido sus manos. "Luego de la preselección que hizo el Comité de 33 candidatos, me guié por los tres nombres que recibí. Buscaba profesionalismo y no tuvimos que irnos lejos para conseguirlo", sostuvo.

"Fuente ha dado su vida a la comunidad y a este departamento. Tiene mi confianza y respaldo”, agregó Bovo.

El comité de selección estuvo compuesto por Carl Zogby, presidente del Concejo de la ciudad y del comité; Fanny Marino, empresaria de la comunidad; Mandy Llanes, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hialeah; Carlos López Cantera, ex vicegobernador de Florida; y tres jefes de departamentos policiales del sur de Florida: Luis Díaz, de Miami Gardens; Raleigh Flowers, de Bal Harbour y Larry Juriga, de North Miami.

Zogby precisó que en el nuevo jefe buscaban a alguien que tuviera, al mismo tiempo, credenciales educativas y experiencia, pues debía liderar una de las agencias policiales más grandes de Florida y la 75ta. más grande de Estados Unidos.

George Fuente advirtió que actualmente existe un déficit de policías en la ciudad, aunque en la academia se entrenan 40 oficiales que próximamente saldrán a patrullar.

Estadísticas del Departamento de Policía de Florida, citadas por el medio local, revelan que Hialeah tiene el porcentaje más bajo de todo el Estado, con 1,13 agentes policiales por cada 1,000 habitantes.

“Necesitamos invertir en la policía”, resaltó el nuevo jefe de policía, y prometió recomponer la confianza de sus oficiales y el Departamento mediante el ejemplo. “Ya ellos me conocen. El Ejemplo empieza por mi”, señaló.

Fuente contará con un presupuesto de 66,000,000 de dólares para sustentar el Departamento de Policía, según la oficina de la Secretaría Municipal.