Camila Arteche responde así a comentarios por su pérdida de peso

La actriz cubana Camila Arteche respondió este lunes a quienes la critican por su reciente pérdida de peso y envió un poderoso mensaje a las mujeres que la siguen.

"Hoy es el día de decirle al mundo que no quieres su opinión sobre tu cuerpo", afirmó la artista, muy vinculada a varias campañas contra el acoso y la violencia de género.

Tras contar que muchas personas se han preguntado si está enferma, aseguró que está saludable y que la decisión de adelgazar es personal.

"Si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar. Creo que ni tú ni yo tenemos el derecho o la autoridad para opinar sobre el cuerpo de alguien más. Mucho menos para validar si estando más delgado o no se está mejor, menos saludable o se es menos feliz", expresó.

A las personas que atraviesan situaciones similares les dijo: "no puedes controlar lo que los demás hablan de tu cuerpo, lo que sí puedes hacer es evitar que las críticas te molesten".

"Tú eres más que un cuerpo que sube y baja de peso, que envejece o está a la moda", subrayó la artista y bailó en un sensual bikini donde se mostró feliz y sonriente.

A inicios de año Arteche levantó su voz para apoyar a las cinco mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales por el trovador cubano Fernando Bécquer y se sumó a la campaña #YoSíLesCreo.

También denunció un grupo en Telegram, integrado por "miles" de hombres cubanos y extranjeros, donde se exponían fotos íntimas de mujeres “del mundo del arte” e incluso menores de edad.

Radicada actualmente en Estados Unidos, Arteche publica en sus redes sociales mensajes de condena a la "cosificación" de la figura femenina.

También estrenó, en abril del año pasado, un podcast "de mujeres y para mujeres" llamado Estamos juntas, con el objetivo de brindar a las féminas herramientas que las inspiren y las ayuden a desarrollarse personal, profesional y socialmente.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.