Alain Delon pide la eutanasia y escribe un mensaje de despedida

El legendario actor francés Alain Delon, de 86 años, pidió someterse a un suicidio asistido y publicó un mensaje de despedida.

El histrión, quien fue en su época de oro uno de los hombres más bellos de la industria del cine, pidió a su hijo Anthony que le organizara la eutanasia y lo acompañara en sus momentos finales.

"Me pidió que organizara esto, sí", dijo Anthony en una entrevista en el medio RTL.

Después de hacerse pública la petición de la eutanasia, el propio actor difundió un mensaje de despedida.

"Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", escribió.

Delon podría ser sometido a la eutanasia porque reside en Suiza, donde este método es legal y la ley establece que un médico administre a la persona la dosis de la sustancia mortal.

En una de sus últimas entrevistas en 2021 se pronunció a favor del suicidio asistido.

"Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural. Una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto", afirmó.

El intérprete de clásicos como La piscina, El gatopardo, A pleno sol, La piscina y Rocco y sus hermanos, sufrió un doble infarto cerebral en 2019 y se ha ido recuperando poco a poco, aunque tiene que caminar con bastón.

El actor confesó que ya ha hecho testamento para que no se perdiera su herencia.