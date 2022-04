Guardia Costera de EE.UU. entrega a 25 balseros cubanos a autoridades de Bahamas

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) transfirió a 25 balseros cubanos a las autoridades de Bahamas, luego de encontrarlos en Cay Sal Bank, perteneciente a ese archipiélago.

La operación fue realizada este sábado por la tripulación del guardacostas Cutter Mohawk, luego del rescate de los inmigrantes durante cuatro arribos a zonas cercanas a las costas de Florida y Bahamas, según información difundida este domingo en la cuenta de Twitter del Séptimo Distrito de la USCG, encargada de atender las costas desde Carolina del Sur hasta los Cayos de Florida y el Caribe.

"La tripulación del Cutter Mohawk transfirió 25 cubanos a la Real Fuerza de Defensa de las Bahamas este sábado, luego de cuatro casos frente a las costas de Florida y Bahamas", apunta el mensaje de la USCG en la citada red.

También en el mensaje insisten sobre los peligros que corren los balseros al lanzarse al mar, a través de la etiqueta #DontTakeToTheSeas, tras los continuos arribos de inmigrantes a las costas de Florida en embarcaciones precarias.

Este viernes también trascendió que el gobierno de Estados Unidos repatrió a 14 balseros cubanos que fueron interceptados recientemente cerca de Cayo Hueso tras intentar escapar de Cuba.

"La tripulación del William Trump repatrió a 14 cubanos a Cuba el viernes, luego de tres interdicciones frente a la costa de KeyWest", informó en Twitter la USCG, donde difundieron imágenes de la balsa que usaron los cubanos para intentar llegar a territorio norteamericano, con una débil estructura al estar hecha con materiales poco eficientes, que ponen en riesgo la vida de los navegantes, sobre todo cuando las condiciones meteorológicas no son las ideales.

Las autoridades estadounidenses no dejan de insistir en que los cubanos no se lancen al mar para llegar a ese país, porque no solo es un riesgo para sus vidas, sino que aquellos que sean interceptados serán devueltos a la isla, de acuerdo con los convenios migratorios vigentes entre ambos países.

También esta última semana la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que reforzará la vigilancia en las aguas próximas al sur de Florida, tras el incremento de balseros que intentan migrar de manera irregular por esta vía.

Hasta este viernes, la USCG ha realizado más de 30 operaciones de repatriación de balseros cubanos, tanto por vías aéreas como marítimas, fundamentalmente procedentes de Estados Unidos, México, Bahamas e Islas Caimán.

Según datos oficiales correspondientes al año fiscal que comenzó en octubre de 2021, más de mil cubanos han sido retornados a la isla a través de los operativos de repatriación, y uno de los casos más recientes fue el de dos hombres que rescató la Guardia Costera cuando intentaron llegar a Estados Unidos en una tabla de surf con motor.

A finales de marzo, también USCG transfirió a 28 balseros cubanos a las autoridades de Bahamas, luego de encontrarlos en Cay Sal Bank, perteneciente a ese archipiélago.

La operación fue realizada por la tripulación del guardacostas Manowar, luego del rescate de los inmigrantes en el cayo de Bahamas, según un comunicado difundido en Twitter en el que refirieron, además, que "la Guardia Costera y nuestros socios aumentaron su presencia en las aguas alrededor de Haití, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Bahamas para ayudar a prevenir la pérdida de vidas".