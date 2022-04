A ritmo de salsa, Becky G y su novio Sebastián Lletget se lucen bailando en Instagram

Becky G y su novio Sebastian Lletget son una pareja con mucho ritmo, uno que sacaron a relucir en bailando salsa en Instagram en un vídeo que está encantando a sus seguidores.

El encargado de compartir este audiovisual en el que los tortolitos derrochan complicidad fue el futbolista de origen argentino, en el que los dos aparecen realizando una coreografía y acaban demostrando sus mejores pasos de baile al ritmo de salsa.

La canción que escogieron para demostrar sus habilidades fue "Ana Mile" de Grupo Niche. Aquí lo tienes:

Desde luego salta a la vista lo bien sincronizados que están la cantante y su chico, que forman uno de los tándems más sólidos del mundo del entretenimiento.

En él, aparece la intérprete de "Mami" con un conjunto blanco, mientras que el deportista lleva unos pantalones y una camiseta verde.

"Oh, no sabían que así es como la pasamos bien", comentó Sebastián Lletget este audiovisual, que rápidamente comenzó a sumar miles y miles de visualizaciones y también comentarios en los que sus fans aplauden su baile y la bonita pareja que hacen. Algo que no solo salta a la vista en este vídeo sino también en las decenas de fotos que guardan en sus respectivos perfiles de Instagram.

