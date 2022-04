Campeón olímpico Fernando Dayán salvó a una cubana de morir ahogada en el Río Bravo

"Hoy estoy viva gracias a que él me salvó la vida prácticamente en Río Bravo. Tuvo paciencia, pese a que su vida también corría peligro él me ayudó en un momento terrible, no dudó ni se desesperó", reveló Lisandra Rondón Lara.