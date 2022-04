Dos muertos y 10 heridos en tiroteo en Iowa, Estados Unidos

Un tiroteo en un club nocturno de Iowa, Estados Unidos, ocasionó la muerte de dos personas y heridas a otras 10, luego de que un número desconocido de asaltantes invadieran el lugar.

“La policía de Cedar Rapids está investigando un tiroteo en Taboo Nightclub and Lounge, 415 Third Street SE, que ocurrió a la 1:27 am, el domingo 10 de abril de 2022. Se ha confirmado la muerte de dos personas y aproximadamente diez más están heridas y reciben atención médica en varios hospitales locales”, informó el Departamento de Policía de la ciudad en un comunicado oficial publicado en su página de Facebook.

La nota refiere, además, que las fuerzas del orden respondieron inmediatamente a las llamadas de emergencia sobre los disparos, pues se encontraban patrullando el centro de Cedar Rapids en el momento de los acontecimientos.

“La escena es segura y no hay amenaza para la seguridad pública. La policía está entrevistando a los testigos y los investigadores de la escena del crimen se encuentran en el lugar”, agregó el informe de las autoridades.

En los comentarios a la publicación, cientos de internautas manifestaron su preocupación ante la falta de noticias sobre los perpetradores del ataque y cuestionaron la gestión policial. “Si no hay nadie detenido por esto, entonces sigue siendo una amenaza para la seguridad pública, a menos que se refieran a esa escena en particular en ese momento, de lo contrario la seguridad pública sigue estando en riesgo”, afirmó un usuario.

“Dos vidas (hasta el momento) terminaron trágicamente esta madrugada. No sabemos el estado de los heridos llevados a los hospitales. Podrían estar en estado crítico. Independientemente de la situación, de quien esté involucrado, de por qué haya ocurrido, las familias están llorando a sus seres queridos”, comentó otro forista.

El jefe de policía de Cedar Rapids, Wayne Jerman, dijo a CNN que el club nocturno celebraba una fiesta con temática de los años 90, por lo que había al menos 150 personas en el interior del edificio.

La identidad de los heridos no fue revelada por las fuerzas del orden, ni la de los dos fallecidos, aunque en este caso sí aseguraron que se trata de un hombre y una mujer, encontrados con varias heridas de bala dentro de la instalación. Jerman añadió que los atacantes hicieron entre una y dos docenas de disparos.

La alcaldesa de la localidad, Tiffany O'Donnell, lamentó lo sucedido y elogió la labor policial. “Nosotros como ciudadanos debemos hacer nuestra parte también. Tenemos que evitar este tipo de incidentes antes de que ocurran. Eso implica respetarnos mutuamente, resolver disputas pacíficamente y exigir de todos un sentido de responsabilidad”, expresó O'Donnell en una nota de prensa divulgada por Telemundo 51.

En marzo pasado y a inicios de este mes, varios incidentes similares fueron reportados desde diferentes ciudades de Estados Unidos. En la madrugada del 3 de abril, al menos seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas durante un tiroteo en Sacramento, California.

El activista comunitario Berry Accius, testigo de los hechos, contó a la agencia AP que lo primero que vio fue a las víctimas. “Una niña toda cubierta de sangre y otra niña que le quitaba los vidrios rotos de encima, otra niña que gritaba ‘Mataron a mi hermana’. Una madre corría gritando: ‘¿Dónde está mi hijo?, ¿le han disparado a mi hijo?’”, relató.

El 21 de marzo una persona perdió la vida durante un tiroteo en Miami, Florida, a plena luz del día. En el momento del incidente las autoridades no pudieron determinar las causas del hecho que provocó el pánico entre los vecinos de la 3ra avenida del noroeste y la calle 15.

Apenas dos días antes, en Miami Gardens, un hombre falleció como consecuencia de un disparo, luego de que se desatara una balacera frente a su barbería, en un centro comercial de esa localidad. Un familiar que permaneció anónimo, identificó al occiso como Oneil Anderson, de unos 40 años.