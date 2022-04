Directora de RT: Necesitamos menos libertad y más censura

La directora de la cadena rusa RT, Margarita Simonián, dijo en comparecencia en televisión nacional que no tener libertad “tal vez sea algo bueno” y se pronunció a favor de la censura.

El fragmento de su alocución fue compartido en Twitter, con subtítulos en inglés, por la periodista de origen ucraniano y analista de los medios de prensa rusos, Julia Davis.

Mirando con nostalgia la época de la Unión Soviética, la directiva de RT se refirió a los supuestos daños que la “censura limitada” provocara a su nación en dos momentos puntuales de la historia, de 1905 a 1917 y en los años 90. De acuerdo a su lógica, el primer periodo contribuyó a la perestroika, es decir, a la reestructuración del sistema económico en la década de 1980 y el segundo “terminó con el colapso del país”.

“Ninguna gran nación puede existir sin el control de la información. Los que nos hicieron añadir a nuestra constitución que la censura está prohibida, lo comprendieron muy bien; los que nos ensenaron por décadas ‘no, no, no, la sociedad debe ser libre, una economía desarrollada no puede existir sin un sistema político desarrollado o sin un sistema político libre’… todo eso es una total basura”, agregó.

Para argumentar su afirmación de que el desarrollo económico no depende de la democracia, puso el ejemplo de China. “Solo mira a China. ¿Te gusta la economía china? A mí me gusta. ¿Tienen ellos [los chinos] libertad alguna en la vida política de su país, en la vida informativa del país? No, no la tienen y nunca la han tenido. Tal vez eso no sea malo. Tal vez sea algo bueno”, expresó.

La directiva invitó a tomar lo positivo de la extinta Unión Soviética y considero que las actuales circunstancias por las que atraviesa su país “el mejor momento de levantar la moral, lo mejor que había en la URSS”.

También recordó emocionada sus tiempos en la Unión de Pioneros Vladimir Ilich Lenin -de donde las autoridades cubanas calcaron la Organización de Pioneros José Martí- y dijo estar “orgullosa de la pañoleta roja”.

“Me convertí en una pionera de la banda rítmica y estaba orgullosa de pararme el día de mayo con mi pañoleta de pionera y con mi tambor para aceptar a otros pioneros en la organización como pionera de la banda rítmica”, haciendo referencia a las bandas escolares que también copió Cuba del socialismo sovietico.

De acuerdo a su visión, “todos esperamos por esto”, en alusión al momento de poner coto a las libertades y dar rienda a la censura, incluso si esto implica que se realicen cambios en la legislación de Rusia.

“Necesitamos cambiar nuestra política informativa. Nuestra política cultural tiene que cambiar. Este es el punto de giro para mirar todo lo que está sucediendo en nuestro país de una manera diferente, empezando por esa frase en nuestra constitución de que ‘la censura está prohibida’”, sentenció.

Las declaraciones de Simonián no sorprenden, a juzgar por la posición que ha adoptado la ejecutiva en los últimos meses. En solo 11 días, pasó de estar “absolutamente convencida” de que Rusia no atacaría a Ucrania, y de acusar de histérica a la prensa occidental por alertar sobre la inminente invasión, a apoyar la narrativa de “operación militar especial” del Kremlin, convirtiéndose en la 'Goebbels' rusa.

Así la presentó un artículo de El Mundo, en alusión a su protagonismo en la maquinaria de propaganda del Gobierno ruso de la que RT, la cadena que dirige y que controla además al medio Sputnik, es una pieza fundamental.

También ha defendido la censura a la prensa independiente amenazando a sus periodistas con que “serían juzgados por espionaje y traición”, y se mostró favorable a que las autoridades prohibieran el medio Deutsche Welle en Rusia

Ahora intenta convencer al público ruso en televisión nacional de que la opción para lograr el desarrollo en su país pasa por el modelo chino y el probable regreso de los gulags.