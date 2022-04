Actor cubano Mijail Mulkay está de cumpleaños

El popular actor cubano Mijail Mulkay cumple este 20 de abril 48 años y lo está celebrando junto a su hijo Samuel en la isla Holbox, en Yucatán, en el estado mexicano de Quintana Roo.

Así lo anticipó el actor este martes en una publicación en la que se le veía en un ambiente playero junto a Samy, de 14 años, fruto de su relación con la actriz colombiana Alina Lozano.

Sin embargo, la cantante Olga Thomas con la que Mulkay lleva nueve años de relación, no ha querido pasar la fecha por alto y ha dedicado al actor una tierna felicitación a través de Instagram, acompañada de un hermoso montaje de fotos.

“De los seres más completos que existe, eso eres tú. ¡Feliz Cumpleaños, bebé! Hoy no la podemos pasar juntitos pero no te preocupes tenemos toda la vida y como dicen, la venganza será terrible. Disfruta con Samy al máximo…uno de los regalos más hermosos… estar con él. ¡Te amoooo! Love you mucho y te echo mucho de menos. Happy Birthday a mi persona favorita”, escribió Olga Thomas junto a las imágenes.

La cantante y el actor forman desde hace varios años unas de las parejas cubanas de artistas afincadas en Florida que más ternura y amor derrochan en las redes sociales.

Nacido en La Habana en 1974, Mijail Mulkay se graduó en 1997 como actor y director teatral, en el Instituto Superior de Arte (ISA).

Hijo del afamado y reconocido actor cubano Iván Mulkay, Mijail no necesitó del amparo familiar para brillar con luz propia durante sus años de carrera en Cuba, donde tuvo una sólida formación en grupos teatrales como El Público, Teatro Estudio o el Grupo Irrumpe. Sin embargo, fue su apariciones en el cine y la televisión donde se consagró para el gran público.

En el cine, los cubanos lo recuerdan en títulos como Aunque estés lejos (2003), Entre ciclones (2003), Hacerse el sueco (2001) , Miradas (2001), Lista de espera y Perfecto amor equivocado, entre otras.

Entre mamparas (1996), Tierra brava (1997) que le mereció el Premio a Mejor actor secundario en televisión otorgado por la UNEAC y Si me pudieras querer (1999) son las telenovelas en las que Mulkay trabajó en su etapa como actor en Cuba.

En 1995 contrajo matrimonio con la también actriz cubana Jacqueline Arenal de la que separó 10 años después y con la que tuvo una hija: Camila Bordón Arenal.

En 2005 se casó con una reconocida escritora y actriz colombiana, Alina Lozano, con la que tuvo a su segundo hijo Samuel Bordón Lozano.

Actualmente el actor reside en Miami con su esposa Olga Thomas una cantante cubanoamericana que se desempeña como cantante en diferentes shows de la televisión hispana producidos en Miami.

