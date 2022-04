Alexis Valdés sobre Cuba: "Lo que duele no es la escasez material sino la cívica"

Alexis Valdés (i) y Tumulto de personas entrando en una guagua en Cuba (d) Foto © Facebook / Alexis Valdes y La Kinkalla TV

El destacado actor y comediante cubano, Alexis Valdés, reaccionó espantado a recientes imágenes que revelan la crisis del transporte en Cuba e indicó que la isla es víctima no solo de escasez material, sino también de la pérdida total de respeto y amor al prójimo.

“No creo que ningún país del mundo ni en los más pobres de África, Asia o América Latina, se produzca esa batalla campal para subir a una guagua. Porque ya no es la miseria o la necesidad sino la pérdida total de respeto y amor al prójimo. No es la escasez material lo que duele. Es la escasez cívica”, reflexionó el intérprete en una publicación en Facebook.

“Creo que en ese acto salvajemente demencial, se expresa como quizás en ningún otro momento (salvando la honrosa excepción de la cola del pollo y la pelea por una visa) la desenfrenada caída del humanismo en nuestro querido terruño”, añadió el artista, que acompañó su texto de imágenes de un tumulto de personas intentando subir a una guagua.

“Me recuerdo a mí mismo en una escena similar y me parece como si hubiese dado un increíble salto evolutivo, de aquel Cromañón de pequeño lóbulo frontal y ceño cejijunto, al más racional y sofisticado hombre del Renacimiento”, dijo también el humorista, que agradeció “a la vida, al azar y al social Security” haberse podido alejar de la “más tribal expresión” de sí mismo.

“Seguramente de continuar allí, estaría en igual suerte, compartiendo mi grajo y mi codo ferozmente con la turba enardecida a gritos de ‘coñ.., déjame pasar’, ‘no me empujes, cojo… “ Echa pa’llá reping… y otros gritos de la guerra urbana. En fin que, escapé, me escurrí… Me salvé”, concluyó.

(Fuente: Captura de Facebook/Alexis Valdes)

El actor aprovechó para recordar el célebre monólogo de Héctor Zumbado que popularizó en la televisión nacional el fallecido humorista Carlos Ruiz de la Tejera.

“Subir a una guagua en Cuba, es un hecho épico, trascendente, catártico, un reto a Einstein y Scotland Yard. (algo así decía Carlos Ruiz de la Tejera)”, recordó, y acotó que si el humorista estuviera vivo hoy tendría que actualizar el monólogo.

“Si Carlos Ruiz viviera hoy tendría que hacer unos ajustes, una especie de update al monólogo de la guagua de Héctor Zumbado. Porque adonde hemos llegado, queridos amiguitos…no llegó ni el explorador Humboldt”, dijo Alexis.

Recientemente salió a la luz que, en medio de la crisis del transporte que golpea a la población cubana, las autoridades habaneras insisten en celebrar el Primero de Mayo con multitudinarios desfiles, algo que provocó la indignación de usuarios de redes sociales que expresaron sospechas acerca de los medios de transporte que “aparecerán” para dichas movilizaciones.

Con el parque total de ómnibus públicos funcionando al 50%, el director de la Dirección General de Transporte Provincial de La Habana (DGTPH), el ingeniero Leandro Méndez Peña, achacó en días reciente la crisis del transporte al desgaste de los vehículos y a la falta de piezas de repuesto para mantenerlos.