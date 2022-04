Alexis Valdés aclara exabrupto en sus redes: "La mayor sabiduría es no reaccionar"

El humorista cubano Alexis Valdés aclaró en sus redes sociales el exabrupto que tuvo a raíz de las múltiples críticas que recibió por dedicar un mensaje de alabanzas a José Luis Cortés, El Tosco, a raíz de su reciente fallecimiento.

"Como persona era un auténtico caballero. Un hombre extremadamente amable, dicharachero y generoso. Un flautista fuera de serie que lo mismo tocaba un clásico que un tema de jazz o de la música popular cubana. Y además un hombre dotado de un sentido del humor extraordinario", fue parte del mensaje de condolencias de Alexis por la muerte de El Tosco.

Inmediatamente, muchos seguidores cuestionaron sus palabras y le recordaron las denuncias de violencia de la cantante La Diosa. Su publicación generó gran revuelo y críticas y, poco después, Alexis publicó un video en el que se le notaba muy molesto y le pedía a la gente que dejara de "comer tanta pin** y métanse la lengua en el cu**".

Ahora, el humorista decidió aclarar que ese video no tenía la intención de ofender a nadie, sino de "hacer reír y que se pasen un buen rato".

"Un mensaje y aclaración para los que se toman las cosas como mensaje personal. Nada de lo que digo tiene esa intención. Solo pretendo hacer reír y que se pasen un buen rato. Los egos hay que controlaros para no tomarlos demasiado en serio. No somos tan importantes. Y estamos aquí por un ratico", escribió el artista junto a un nuevo video.

"No estoy respondiendo a nadie ni estoy respondiendo a nada. Creo que la mayor sabiduría en esta tierra es no reaccionar. Trato de seguir mi camino y no dejarme desviar por ninguna opinión. Que nadie se vaya a sentir ofendido, todo el mundo tiene derecho a opinar y esa es la maravilla de la democracia y la libertad de expresión", dijo Alexis en un nuevo video.

Mientras algunos seguidores lo apoyaron o celebraron sus palabras, otros no le creen que haya sido un chiste, sino más bien se dejó llevar por la molestia y reaccionó.

"Me alegro mucho porque te admiro y te sigo porque eres un gran comediante, pero la verdad no me gustó escucharte decir esas cosas, no me ofendí ni soy más educada que nadie, pero no me gustó", "Rectificar es de sabios y todos merecemos ser perdonados, pero es mejor que lo reconozcas y no te inventes que fue una broma, se te fueron los pines y cuando te enfriaste te diste cuenta", comentaron algunos.

Otros le dejaron mensajes de apoyo: "Eres una gran artista, tienes toda mi admiración, nunca pierdas tu esencia por nada ni nadie", "Por eso te respeto, además de ser el mejor humorista en mi opinión, no entras en polémica con nadie", "Eres bello desde tu corazón".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.