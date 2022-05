Víctima de estafa o robo mediante tarjeta magnética

Fui víctima de una estafa o robo mediante tarjeta magnética o cajero electrónico, no tengo bien definido el calificativo del hecho, el tema es el siguiente: Acudí a mi agencia bancaria ubicada en el municipio de Moa, la sucursal 726 de BPA, para reclamar que no funcionaba la aplicación del Transfermóvil el lunes 7 de febrero de 2022 y hacer un depósito en mi tarjeta bancaria, cuando me percato que me habían extraído 92,000 pesos.

Desde ese día comienza mi odisea para reclamar mi derecho como ciudadana cubana en una institución del Estado y comienza el maltrato del que hasta la fecha he sido víctima. Vivo en el municipio antes mencionado en la provincia de Holguín, soy una cubana de a pie, humilde y gracias a mi desenvolvimiento había logrado ahorrar ese dinero.

Todos los días posteriores al descubrimiento, visité la sucursal BPA de Moa, donde refieren que el robo fue mediante ATM (cajero automático), sin embargo cuando logré el día 9 de febrero de 2022 revisar mi estado de cuenta por la Banca Remota, me percato de que fue mediante transferencia desde mi tarjeta hacia una de BANDEC, cuyo número y nombre del propietario es desconocido para mí, aparece parte del número de la tarjeta al cual fue a parar mi dinero, pero las cifras completas están encriptadas por motivos de seguridad.

A mi modo de ver, intuyo una serie de irregularidades en el proceso. El día 9 de febrero de 2022, después de haber visto el estado de mi cuenta, me personalicé en la PNR de Moa para realizar la denuncia oficial a mi situación, agrego el tratamiento pésimo, el maltrato, las acusaciones a las que uno se somete cuando va a denunciar un crimen, es posible que en vez de acusador salgas de acusado (¿de dónde salió el dinero?, etc.) y el desconocimiento sobre las leyes institucionales de la Policía Económica sobre los procedimientos bancarios.

El investigador asignado me atendió a las 22:00 horas de ese día. Para ser algo breve, me siento desamparada, el BANCO me manda a ETECSA, ETECSA al BANCO, la policía con muy poco interés de llegar al fondo del asunto y encontrar a los estafadores, mi dinero en una cuenta que nadie puede revelar la identidad del propietario, incluso con una denuncia, realmente es caótica la situación, es lamentable que hechos como este sucedan, pero más lamentable es el sentirse impotente y sin ningún apoyo institucional.

Las transacciones fraudulentas son las correspondientes a los montos de 50,000, 20,000 y 22,000. Un dato curioso es que el estado de cuenta tiene saldo negativo en una ocasión, algo inusual, que sugiere que el fraude pudiera ser interno.



El día 12 de febrero del 2022 mi tarjeta magnética fue cancelada y recogida por el banco de Moa, en el momento de la operación me quedaban 157,000cup. Le pregunté a la gerente del banco que si alguna posibilidad de que mi dinero se siguiera perdiendo para sacarlo, ahí es donde ella me segura que no había necesidad de sacar el dinero, que no podía hacerlo para no levantar sospechas a los criminales, que el dinero estaba seguro dentro del banco, que de ahí nadie lo podía extraer, excepto yo como propietaria de la tarjeta, lo podría sacar con mi carnet, porque supuestamente mi dinero ya estaba dentro de la caja del banco; aún seguía yo sin servicio de Transfermóvil.

El 17 de febrero viajé a Holguín a presentar una queja en el Partido Provincial de Holguín, lo cual no pude hacer porque estaba el presidente Miguel Díaz-Canel Bermudez en la provincia y no me podían atender, atención a la población deja de funcionar por el simple hecho de que él se encontrara cerca.

El día 18 cuando voy al banco a sacar el dinero que me quedaba para guardarlo en una libreta bancaria, ya mi dinero no estaba. En el tiempo que estuve en Holguín me acabaron de extraer el monto total que me quedaba en la tarjeta, una tarjeta que me aseguraron en mi institución bancaria que estaba cancelada, casualmente todo el dinero que fue extraído fue a parar a una tarjeta magnética BPA diferente a la primera, la cual pertenecía a BANDEC.

Luego se dan cuenta en el banco, que había alguien usando mi Transfermóvil, lo cual me lleva a la conclusión de que en el banco de Moa no hay seguridad de ningún tipo. Han pasado dos meses desde las dos estafas y nadie ha hecho nada al respecto, he hecho dos denuncias en la policía, no pasa nada, supuestamente están trabajando en ello, pero en 2 meses –casi 3 meses– no me han dado ninguna respuesta convincente.

El banco refiere que ellos no tienen que ver con eso, el caso es que ahora nadie tiene que ver con la pérdida de mi dinero. Estoy desesperada y preocupada. El monto total extraído asciende a los 250,000cup. Me he quejado al Partido Municipal y Provincial, a la Fiscalía, al Banco Municipal, Provincial y al Banco Nacional de Cuba, para ver si le dan solución a mi problema, pero al parecer a nadie le ha importado.

Deseo que me ayuden a denunciar este caso, ser escuchada cuesta mucho en este sistema obsoleto y llenos de mentiras. No aguanto más sentirme impotente ante los ojos de personas que prometen pero no resuelven ningún problema.

Soy una mujer joven, emprendedora y soltera. En varias ocasiones me han acusado de haber entregado mis datos bancarios, cosa que por ningún concepto he hecho, en mi hogar nadie tiene acceso a mi tarjeta y no veo la forma en que pudieran extraer mi dinero con tanta facilidad.

La policía no trabaja, el banco no se hace responsable, si alguien del banco se dedicara a robar fácilmente se saldría con la suya. ¿Quién ampara al cubano trabajador, quién lo ayuda, quién se preocupa por él? Llevo meses sin dormir bien esperando una respuesta. Quiero denunciar este descaro.

Cartas a CiberCuba: Las declaraciones y opiniones expresadas en esta carta a CiberCuba son de exclusiva responsabilidad de su autor. CiberCuba hace su mejor esfuerzo para verificar la veracidad de la información recibida pero no da garantías sobre la misma.