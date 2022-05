Testimonio de oficial del MININT que rescató a niños en escuela cercana al Hotel Saratoga

A más de 24 horas de la explosión en el Hotel Saratoga, que ha cobrado la vida ya de 32 personas y ha dejado decenas de heridos, continúan apareciendo testimonios de las personas que acudieron de inmediato a las instalaciones afectadas a prestar auxilio.

Uno de esos testimonios es el de un oficial del Ministerio del Interior, no identificado, que ha difundido en un audio el medio estatal Cubadebate, y que narra la escena que se vivió al interior de la Escuela Primaria Concepción Arenal, ubicada justo al frente del Saratoga, en los primeros minutos de la tragedia.

"Yo salí corriendo por ahí para allá, porque me acordé de los niños que estaban en la escuela, y te lo juro que me la vi fea porque todavía las piedras estaban cayendo del edificio, y yo me metí por ahí para allá por todo el polvero ese a sacar a esos niños", narró el hombre, quien precisó que, en gran medida, lo impulsó el hecho de ser padre.

"Imagínate que llegué a una de las aulas y habían dos niñitos abajo de los pupitres, las maestras estaban ayudando, pero esos dos niñitos estaban llenos de polvo, no se veían casi, yo los vi gimiendo y cuando los levanté llorando, yo llorando, porque me vino a la mente Samuelito (su hijo)", relató.

"Empecé a revisarlos, a preguntarles, de pronto cogí uno debajo de un brazo, el otro debajo del otro brazo, y a un tercero que estaba en la esquinita del aula me lo encaramé en los hombros, y les dije aquí llegó Superman. No sé, me dio por eso, y llorando como un niño. Pero todos salieron bien por suerte", agregó.

Al menos 23 edificios, 17 de los cuales son de viviendas, sufrieron afectaciones tras la explosión, que ha sido catalogada por las autoridades como un accidente asociado a una fuga de gas, aunque se investigan los pormenores.

La escuela primaria no presenta daños considerables, según los dirigentes locales, por lo cual es posible que se recupere en los próximos meses. Mientras, los estudiantes serán ubicados en otros centros educativos, para no interrumpir su curso escolar.

Hasta ahora, se han reportado cuatro menores muertos, pero al parecer no eran estudiantes de la Concepción Arenal. Uno tenía 10 años, dos tenían 15, y otro 17. Todos llegaron sin vida a los hospitales a los cuales fueron trasladados.

Todavía 17 personas continúan desaparecidas y las labores de búsqueda y rescate en la zona continúan de forma ininterrumpida.