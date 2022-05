Cubana a Díaz Canel: "En Cuba no hay Primera Dama pero tampoco Presidente"

Una cubana estuvo de acuerdo con Miguel Díaz-Canel en que Lis Cuesta no es Primera Dama de la isla, pero aprovechó para corregirle que él tampoco es presidente, puesto que el pueblo no lo eligió.

En un simpático video de poco más de un minuto de duración, la señora se refirió directamente primero a Lis Cuesta y luego al gobernante, a los que dio su punta de vista sobre el tema.

“Machi, tu dictador terminó de decir ahora mismo que tú no eras Primera Dama de nada. Yo cada vez que escucho a los cubanos decir ‘la Primera Dama’… ¿qué Primera Dama?”, ni él es presidente...Lo que pasa es que él se equivocó en una cosa, tenía que haber dicho: no hay Primera Dama pero tampoco hay presidente”, comentó la mujer con singular gracia.

“Porque tú tampoco eres presidente, a ti nadie te eligió. No había Primera Dama, porque yo no he visto nunca esa mujer como Primera Dama… pero tampoco lo he visto a él como presidente de mi país, a ti nadie te eligió. El pueblo no te eligió y los presidentes lo eligen los pueblos”, concluyó la señora su alegato.

El video, que fue compartido por Yotuel Romero, cuenta ya con casi 3 mil reacciones y más de 200 comentarios en el perfil de Facebook del artista.

“En Cuba ni Primera Dama ni Presidente. ¿Alguien votó por Díaz-Canel? ¡Cuánta claridad, guerra!”, escribió el músico, que aprovechó para pedir elecciones libres en la isla y que los cubanos puedan elegir a su presidente.

(Fuente: Captura de Facebook/Yotuel)

“Así mismo...presidente en su casa y dictador en el poder, pero los cubanos democráticamente ni dentro ni fuera de Cuba votamos por él”, comentó una internauta.

“Un presidente de verdad estaría ahora mismo de luto nacional junto a su pueblo, contando los muertos y desaparecidos y no de fiesta y comelata con México, haciéndose selfies como si nada hubiese pasado. ¡Ni dama, ni presidente, ni la madre que los parió!”, sentenció otra comentarista en referencia a la reciente explosión del Hotel Saratoga.

La contundente aclaración de la cubana responde a un desagrable incidente sucedido durante la reciente visita que realizó a Cuba el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El pasado fin de semana, durante una de las actividades oficiales, Miguel Díaz-Canel aclaró al presentador oficial de la televisión, Froilán Arencibia, que Lis Cuesta no es Primera Dama y que tampoco lo es Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO.

“Ni en México ni en Cuba tenemos Primeras Damas. Ellas son las esposas, que trabajan en sus trabajos, y de paso hacen sus presentaciones con nosotros…”, aclaró el mandatario cubano en una intervención que fue aplaudida por los presentes, incluido el presidente Obrador, y que dejó en una incómoda posición al periodista oficialista.

En Cuba, la figura de Primera Dama quedó abolida desde que Fidel Castro asumió el mando de la isla.

En el caso de Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, periodista, profesora e investigadora mexicana, desde antes de que su esposo asumiera la presidencia de México aclaró que no asumiría rol alguno como Primera Dama, una figura que sí está formalizada en el país azteca.

No obstante, a pesar de que en rigor Díaz-Canel estaba en lo cierto, el modo y las circunstancias han sido durante criticados. El periodista cubano Alfredo Ballesteros Alfonso dijo sentir vergüenza ajena y calificó el incidente protagonizado por Díaz-Canel de poco ético.

“¿No pudo Díaz-Canel, hacer la corrección, tiempo atrás y, en privado? Que ridículo le quedó eso, abochornar a alguien así. El disparate de Arencibia fue menos que 'el limón es la base de todo' que sí dijo, el Presidente y no lo corrigió”, cuestionó.