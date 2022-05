Univision ficha a la cubana Aly Sánchez como presentadora

Aly Sánchez Foto © Instagram de la artista

La cadena estadounidense de televisión hispana Univision fichó a la popular actriz cubana Aly Sánchez como copresentadora del programa "El News Café".

La también influencer, que tiene cientos de miles de seguidores en las redes sociales, se suma al presentador Alberto Sardiñas en el show, que se transmite de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, por el canal UniMás 69, y de 1 a 2 de la tarde en WLTV, Univisión 23.

"El News Café" ha sido presentado por Sardiñas durante los últimos cuatro años y es el programa original de noticias y variedades del sur de Florida, que incluye en su menú conversaciones divertidas y relevantes en torno a temas de actualidad, titulares de noticias, consejos de expertos, humor y muchos consejos útiles para los espectadores, indica el comunicado oficial.

La cadena, que es el mayor proveedor de contenido en español de Estados Unidos, dijo que Aly Sánchez "ofrece versatilidad y gran talento" y que, además de una "actriz encantadora" es una "prolífica influencer en las redes sociales".

"Sabemos que Aly será amada por nuestra audiencia y estamos emocionados de ver a Aly y Alberto elevar 'El News Café'", dijo Claudia Puig, presidenta y gerente general de Univisión Miami.

El primer programa con Aly de copresentadora se transmitirá el próximo lunes 16 de mayo.

"Saben cuánto soñé este momento, quizás para muchos no sea importante, pero he trabajado duro durante 14 años para este día, nunca me he madrugado tan feliz como hoy y tuve el privilegio de sentarme con un host que respeta y ayuda a quien tiene a su lado, con un equipo que me dio amor de sobra y me hizo sentir querida", escribió Aly en marzo último, cuando asistió como invitada al programa.

Tras su salida de AméricaTeVé, la actriz cubana inició el show de YouTube "Tu Break con Aly", que duró solo unos meses, y más recientemente comenzó un proyecto con la también influencer cubana Camila Guiribitey –Aly and Mila–, que transmiten por las redes sociales.

No obstante, en los últimos años, Aly se ha enfocado en su trabajo como influencer, ha invertido en su popular personaje de Migdalia Rondón y se presenta en vivo en Miami con su show de las Cazafortunas, junto a la actriz Zajaris Fernández.

Este no será el primer trabajo de Aly Sánchez con Univision. La artista cubana formó parte del programa de entretenimiento de mayor audiencia, "Sábado Gigante", y participó en telenovelas como "Necesito una Amiga" y "Alma Indomable".

