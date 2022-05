Captada en cámara: Mujer roba colección de relojes valorada en $200 mil a hombre de Miami

La policía de Miami busca a una mujer sospechosa de robar a un hombre una colección de relojes valorada en 200 mil dólares.

La víctima conoció a la mujer en un club nocturno y luego la invitó a su casa.

La denuncia del ciudadano a la policía indica que este se quedó dormido y al otro día, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, se percató de que tanto la mujer como su colección de relojes no estaban, señala un reporte de Telemundo 51.

Las cámaras de vigilancia del condominio One Paraiso Residences, ubicado en el 3131 NE 7th Avenida en Miami, captaron el momento en que ambos llegaron al lugar cerca de la 1:30 a.m., y luego se observa cómo a las 4:55 a.m. la mujer entra al elevador llevando con ella una bolsa grande color naranja, añade el reporte del canal televisivo.

Posteriormente, las cámaras registraron a la mujer dejando el lobby y entrando a un vehículo color blanco de cuatro puertas, posiblemente marca Toyota Camry. Según las autoridades, podría tratarse de un viaje compartido.

Vecinos del edificio dijeron a América Tevé que “cada vez son más frecuentes los hechos delictivos en el área”.

Sydney Vorbi, residente del condominio, señaló que “es una situación terrible, hay muchas cosas pasando en la comunidad, en el edificio, y si esto pasa es muy terrible, hace poco robaron un vehículo en el condominio, también robaron unas joyas en el otro edificio y además hubo un homicidio el mes pasado”.

Para algunos vecinos del lugar, afirma América Tevé, “la seguridad es un tema personal que debe ser responsabilidad de cada uno, para no poner en peligro al resto de la comunidad”.

La policía describe a la sospechosa como una mujer blanca, de ojos marrones y cabello castaño. A partir de las imágenes de la cámara de vigilancia del elevador se pudo determinar que la misma llevaba en su mano un cigarrillo electrónico y una cartera grande marrón clara, con una insignia dorada.

En días recientes, la policía de Miami arrestó a un hombre de origen cubano por dos robos en el hotel Fontainebleau en Miami Beach, uno de ellos de un bolso Christian Dior valorado en más de 1,200 dólares.

La pasada semana, otro cubano residente en Miami Lakes fue arrestado por robar una cadena con valor de 45 mil dólares y amenazar a la víctima para que no acudiera a la Policía a denunciarlo.