Beatriz Valdés celebra en México su 59 cumpleaños: "Agradezco esta juventud eterna"

La reconocida actriz cubana Beatriz Valdés cumple este viernes 59 años y lo quiso celebrar en México, un país que, según dice, cada día la enamora más.

La recordada Rachel de La Bella del Alhambra, agradeció en su cuenta de Instagram los numerosos mensajes de cariño que ha recibido desde tantas partes del mundo.

"Celebro la vida agradecida por tantas bendiciones que me sorprenden cada día, incluyendo las dificultades y piedras en el camino. Celebro mis amigos que me acompañan en la risa y el llanto o al revés...", expresó.

Beatriz se mostró feliz por su familia, por su oficio y hasta por sus mascotas.

"Agradezco a México, donde he venido a celebrar mi cumple. México lindo y querido que cada vez me enamora más, este país enorme que me ha servido de salto cuántico y prometedor de tantas maravillas por venir", señaló.

"Ya se me olvidó que acabo de cumplir 59 años. Lo sé porque me asomo al espejo y agradezco esta juventud eterna, esta fuerza interior que me sostiene, esta imagen limpia y serena que me devuelve el espejo y esta certeza de que la vida es mucho más que levantarme para seguir cayendo. La buena noticia es que, desde el suelo, levanto la mirada y los encuentro a ustedes, que me ayudan a levantarme. Gracias", concluyó.

Beatriz Valdés vive actualmente en Miami, tras un largo periodo en Venezuela, donde realizó parte de su carrera.

Antes de La bella del Alhambra (1989), que le valió un premio Goya y otros importantes galardones, la actriz participó en la pantalla grande cubana en otros filmes como Como la vida misma (1985), Lejanía (1985) y Los pájaros tirándole a la escopeta (1984). En la televisión trabajó en las series Algo más que soñar (1984) y Tren de noviembre (1989).

Madre de Mauricio, hijo que tuvo con el cantautor Silvio Rodríguez, Valdés nunca ha perdido su contacto con Cuba ni con sus raíces.

