Voleibolista cubana se va de Rusia tras ser llamada "mona" por un entrenador rival

Técnico Andrei Voronkov / Ailama Cese Montalvo Foto © Twitter / Vôlei Links e Instagram

La voleibolista cubana Ailama Cese Montalvo, abandonará el equipo Uralochka de Yekaterimburgo este verano, luego de una temporada que culminó con un escandaloso episodio de racismo en su contra, cuando el entrenador del equipo rival en la final de la Liga rusa la llamó "mona".

El actual ciclo culminó con la presencia de su equipo en la final de la Liga nacional, donde en el juego decisivo el 12 de mayo el técnico Andrei Voronkov, entrenador del Lokomotiv de Kaliningrado, dijo durante un tiempo muerto a una de sus jugadoras: "¿Por qué de nuevo bloqueas a esa mona?".

La frase fue captada en directo por las cámaras de televisión, y calificada de inaceptable por el club Uralochka, que pidió una disculpa pública, pero Voronkov se ha negado a ofrecerla.

El ministro ruso de Deportes, Oleg Matitsin, pidió este lunes un castigo para el entrenador por proferir insultos racistas contra Montalvo. "Considero que, debido a dicho incidente, la Federación Rusa de Voleibol debe adoptar medidas disciplinarias contra el técnico del Lokomotiv", dijo Matitsin.

El titular agregó que es "inadmisible cualquier muestra de racismo o de falta de respeto hacia el rival". "En la sociedad contemporánea no hay sitio para la discriminación por motivos de raza o nacionalidad", subrayó.

En sus redes, la cubana publicó un emotivo mensaje de despedida de su equipo, donde afirma que se lleva "lo mejor de cada uno de ustedes a lo largo de estas 3 temporadas, o mejor dicho 2 temporadas y un mes por la que estuve ausente debido a la lesión. Gracias por la oportunidad de jugar para este gran club", expresó.

La directiva del club de los Urales confirmó la retirada de Montalvo, quien llegó a Rusia en 2019 y firmó un contrato de tres años que expira este verano.

Tras el partido de la final, donde el club Uralochka perdió ante el Lokomotiv, Montalvo aseguró que el insulto no le había afectado en absoluto, porque está orgullosa de su color de piel.

Asimismo, la joven víctima de racismo aprovechó para criticar la falta de ética profesional de Voronkov, a quien calificó como un "egocéntrico insaciable".

"Yo sé quien soy, me gusta mi color y estoy orgullosa de llevarlo en mi piel. No me avergüenzo de ello. A mí me gustan las personas por lo que tienen en su corazón y por lo que son capaces de transmitir en cada cosa que hacen, no por su color de piel, nacionalidad o lo que sea. No me afectan en absoluto las palabras que expresó contra mí porque el problema lo tiene él como persona, que no puede controlar su ego insaciable, que para lograr un resultado tenga que ofender a alguien eso solo demuestra los pocos valores que tiene y su falta de ética profesional", afirmó en su Instagram.

"Yo me quedo con la satisfacción de que incluso siendo ofendida por este señor, no pudo lograr que me viniera abajo, ni que yo dejara de hacer mi trabajo, ni detenerme en el partido. Estoy feliz por lo que he logrado hasta el día de hoy y por la persona que soy justo por momentos como estos que en lugar de causar sentimientos desagradables en mí, los tomo como oportunidades para mi crecimiento personal", escribió Montalvo.

Actualmente este caso de racismo está en manos de la Federación rusa de Voleibol, que se comprometió a investigarlo a fondo.

En su perfil de Twitter, el portal Vôlei Links aseguró que el entrenador fue expulsado de su club tras el incidente pero la noticia no ha sido confirmada por ningún medio de prensa.