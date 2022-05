Juez autoriza a Raphy Pina a asistir al primer cumpleaños de su hija con Natti Natasha

¡Raphy Pina podrá asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija! El productor puertorriqueño recibió permiso de parte del juez federal para poder salir de su casa el próximo 22 de mayo, fecha del primer aniversario de su hija Vida Isabelle, fruto de su relación con Natti Natasha.

El empresario podrá estar presente en la fiesta de cumpleaños de su hija durante cinco horas de las once que había solicitado. Concretamente desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El juez federal Francisco Besosa accedió a modificar las condiciones de su libertad condicional, pero no le permitió estar fuera de su residencia tantas horas como había solicitado, ya que considera que once son "excesivas" para la fiesta de una menor de un año.

"Once horas para un cumpleaños de una menor de un año es excesivo. Una celebración que toma la mitad del día es un evento para adultos, no para una niña de un año. El tiempo solicitado para el evento parece ser para otro propósito o razones adicionales", dice la ordena judicial, según recoge El Nuevo Día.

La semana pasada el empresario había pedido un permiso para asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija pero se le había negado por falta de información sobre el lugar y las horas en las que se llevaría a cabo el evento.

Desde el pasado diciembre, Pina se encuentra bajo arresto domiciliario tras haber sido declarado culpable de dos delitos por posesión de armas. A la espera de conocerse la sentencia, debe permanecer en su hogar y cada salida tiene que ser notificada a la corte.

La vista de sentencia está fijada para el próximo 24 de mayo, una fecha que se ha pospuesto en varias ocasiones por diferentes motivos y en la que se conocerá la condena que deberá cumplir el productor, que podría ser de 4 a 10 años de prisión.

