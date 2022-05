Shakira confiesa que casi la expulsan de un torneo de su hijo: "Me dieron dos advertencias"

Shakira en el show de Jimmy Fallon y con sus hijos Foto © Instagram / Fallontonight, Shakira

Ya sabíamos que Shakira es de esas mamás orgullosas y apasionadas cuando se trata de animar a sus hijos en su partidos o competiciones. En alguna que otra ocasión, la colombiana ha compartido con sus seguidores esta faceta suya. Lo que no sabíamos es que a veces su emoción sobrepasa los límites del torneo y la última vez casi la expulsan...

Así se lo reconoció la intérprete de "Te felicito" a Jimmy Fallon cuando visitó su show en Nueva York esta semana.

La artista se derritió hablando de sus dos hijos con Gerard Piqué, Milan y Sasha, que además de ser muy creativos y ayudar a su madre en las ideas para sus videoclips, les gusta practicar diferentes deportes. Entre otros, el taekuondo. Y del último torneo de su hijo, la cantante tiene una divertida anécdota que quiso compartir en el show televisivo.

"Soy una de esas mamás molestas. Avergüenzo a mis hijos. Grito como una mujer loca. El maestro dojo la última vez me dio dos advertencias. Casi me echa. Yo estaba como 'patéalo en la cabeza', 'patéalo en la cabeza'", contó la artista, para risas del presentador, que dio paso al vídeo que compartió Shakira hace unas semanas en sus redes sociales y en el que se puede ver con la emoción con la que vive las victorias de sus hijos.

Shakira se encuentra en Nueva York promocionando su nuevo show televisivo, "Dancing with myself", del que es jurado junto a Nick Jonas. En esta visita, la cantante aprovechó también para asistir con sus pequeños a un partido de béisbol y dar algunas clases de estilo con sus rompedores looks por las calles de la ciudad.

