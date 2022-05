Cerca de un mes sin agua en localidad de Guantánamo por falta de combustible

Residentes en el poblado de Manuel Tames, en Guantánamo, permanecen sin agua por más de 20 días debido a la falta de combustible en la provincia, que impide el abastecimiento del líquido con pipas.

En declaraciones al periódico Venceremos, Abelardo Durán Almeida, director de Acueducto y Alcantarillados en el municipio, los ciclos de distribución de agua rondan los 20 días; pero, actualmente, el abasto de agua presenta cinco días de atraso en 25 de las 36 comunidades que dependen de los carros cisterna en el oriental territorio.

Los datos ofrecidos por el medio oficialista indican que más de nueve mil personas dependen de pipas para disponer de agua en Manuel Tames, debido al déficit de precipitaciones.

Una de las residentes en esa localidad, Caridad Rojas García, de 72 años, dijo que ella y el resto de los vecinos dependen exclusivamente de un pozo ubicado en el mismo corazón del poblado, que según las autoridades de Acueducto no es potable, pero constituye la única opción.

No obstante, para Caridad el problema es cargar los envases hasta su casa “porque somos ancianos o niños, y no tenemos dinero para pagarle a alguien. Hace una semana vino una pipa, pero llegó incompleta y algunos tanques se quedaron vacíos”.

Otro vecino del lugar, Yonjer Cala González, aseguró que la última vez que pudo obtener agua de una pipa fue a inicios de abril, y antes de eso demoraron más de 45 días.

Ante la escasez de agua, Yonjer explicó que han tenido que “reutilizarla y ahorrar al máximo”; pero no muy lejos de allí, en los barrios adonde sí llega el agua, se bota el líquido durante cuatro y cinco días, de modo que a la sequía por la falta de precipitaciones, se suman los salideros que hacen que se desperdicie.

Mariluz Michel Ortiz, vecina de la localidad de Loma Blanca, afirmó que la única alternativa muchas veces es ir hasta el tanque conocido como Caña Victoria y desde allí llevar el agua hasta sus viviendas. “Yo misma vivo con mi hija y su bebé, y se nos hace muy difícil hacer cualquier cosa básica en el hogar como limpiar, lavar. Hoy, hace casi dos meses que no traen agua. Sinceramente, a veces no tengo ni ganas de llegar a la casa”.

Para los residentes en Manuel Tames otro problema está en la calidad del agua del tanque Caña Victoria. Según el vecino Humberto Sánchez Derivet, la capa de fango, limo, renacuajos y podredumbre en ese reservorio tiene prácticamente su altura.

“Yo he ido allí y me preocupa que nos enfermemos. Lo he planteado en varios lugares y asambleas, pero no veo que se haga nada para solucionarlo. La otra cuestión es la poca agua que hay. Este lunes, por ejemplo, llegó, pero sin fuerza y el martes, no vino”, señaló.

La solución a los problemas con el abasto de agua en Manuel Tames está en el aprovechamiento del río Yateras, en la zona que se conoce como El Corojo, dijo al periódico Alexey Aranda Bonne, director de Inversiones de la Delegación de Recursos Hidráulicos. Informó que, a inicios de mayo, comenzó la inversión en “una conductora de 9,5 kilómetros de polietileno de alta densidad, PEAD, de 315 milímetros de diámetro, que saldrá del río hasta el tanque de Caña Victoria”.

El directivo aseguró que con esta conductora el poblado recibirá unos 250 litros por segundo de agua durante todo el año, “mucho más de lo que necesita el poblado”; sin embargo, no especificó cuándo estará concluida la obra.

La sequía que ha prevalecido durante los últimos meses en Cuba ha afectado a casi todas las provincias del país. Más de 360 estaciones de bombeo de agua potable se perjudicaron por la escasez de lluvias, lo que afecta el abasto de agua a una 456,470 personas de todo el país.

En recientes declaraciones, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Antonio Rodríguez Rodríguez, advirtió que en los próximos años habrá una menor disponibilidad de agua potable en Cuba debido al cambio climático.