Camión cae en zanja abierta por Aguas de La Habana

Camión caído en un bache en Santiago de Cuba Foto © ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’/ Facebook

Un camión de Comunales cayó el viernes en una enorme zanja cavada por la Empresa Aguas de La Habana en la zona conocida como Caballo Blanco.

Según José Castro, miembro del grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", el incidente ocurrió en el reparto Dolores y no provocó víctimas, aunque sí lesionados.

"Los choferes no tienen por que enfrentarse a tales riesgos. Las obras se terminan cuanto antes y se señalizan correctamente y solo así es que se evitan esos desastres", dijo Castro, un cuentapropista.

Foto: Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’

El autor del post cuestionó el estado de la calle, llena de fango y agua por la lluvia y los restos dejados por Aguas de La Habana, que sepultaban totalmente el hueco.

"En ese tramo hay más de cuatro huecos. Eso es una zanja de mas de 100 metros llena de fango y cubierta en agua turbia (la mezcla perfecta para el desastre), y justo en la esquina siguiente hay otro hueco sepultado en fango blando donde más de uno se ha atascado, y ese sí lleva años así y no lo acaban de arreglar", detalló.

Otros integrantes del grupo criticaron la falta de una correcta señalización que indicara la presencia de una zanja en el lugar.

"Esas son las consecuencias, abren los huecos, se llenan de agua cuando llueve y no se ve la profundidad. Y no pasa nada, nadie les paga ahora a esos lesionados", dijo un internauta.

"Existen formas y técnicas para informar no solo a los choferes, sino también a ciclistas, peatones, etc, de que existe un obstáculo en la vía, solo que esas cosas no se cumplen por esas empresas que trabajan en la vía pública", afirmó un cuentapropista.

"Hay que darle gracias a Dios de que no pasó nada, pero si llega a ser un motorista se hubiese matado con la profundidad de ese hueco, es verdad que son unos irresponsables porque ni una señal tienen puesta y los choferes no son adivinos", lamentó una habanera.

Otra mujer arremetió contra la falta de coordinación entre las empresas de Aguas de La Habana y Viales. "Rompen calles y el hueco pare y se reproduce", dijo.

Cada vez son más frecuentes en Cuba los accidentes provocados por la caída de vehículos en los baches que pululan en calles y carreteras, muchos de los cuales, como en este caso, se llenan de agua y es imposible darse cuenta de su profundidad real.