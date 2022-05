Derrumbe de torre deja sin agua potable y electricidad a vecinos de Pinar del Río

La caída de una torre de radiocomunicaciones en Pinar del Río dejó sin servicio eléctrico ni agua potable a los vecinos de esa ciudad, ubicada en el occidente de la isla.

Hasta el momento se desconoce qué provocó el desplome de la estructura, pero la versión oficial señaló que tras el accidente resultó destruido el banco de transformadores que alimenta la estación de rebombeo de agua potable.

Aunque el servicio eléctrico se restableció, queda pendiente el reinicio de la distribución de agua a través de la conductora de 30 pulgadas a la zona conocida como alta B, en la capital pinareña.

"Se realizan las acciones de recuperación de la avería causada por la torre en el tanque de agua de la ciudad con el objetivo de agilizar el servicio a la población, a través de la puesta en marcha del grupo electrógeno y la instalación de otro banco de transformador", dijo el intendente municipal Omar Machín Lemus, quien además aseguró que se distribuirán pipas para garantizar el servicio a la población.

CiberCuba escribió a la Asamblea Municipal del Poder Popular de Pinar del Río para conocer otros detalles del incidente, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido los mensajes.

La reacción de los pinareños al anuncio de las autoridades no fue positiva, porque varios internautas criticaron los constantes cortes de electricidad y del servicio de agua potable.

"Estuve sin corriente desde las nueve de la mañana hasta las de la madrugada. Esto es insoportable, siempre con el mismo cuento, ya no saben qué van a decir", escribió una persona.

"Y en Los Palacios, ¿arriba de qué se cayó algo? ¡Porque ni agua ni electricidad!", preguntó otro pinareño.

"Vivo en Santa Rosa final y hace más de 20 días que no hay servicio de agua .Qué respuesta nos das sobre eso, porque de verdad el agua es muy necesaria e imprescindible.Se llama y nos dicen que no hay corriente. En fin, no nos dan una respuesta concreta", criticó otro usuario de Facebook.

Desde hace meses el gobierno cubano no es capaz de satisfacer la demanda de generación eléctrica y reporta roturas en sus principales termoeléctricas, así como un déficit en el combustible que se necesita para producir la energía necesaria.

“Un conjunto de coincidencias hacen que no tengamos suficiente capacidad de generación para cubrir toda la demanda", declaró recientemente el director Técnico de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), Lázaro Guerra.

Hasta este sábado se reportaban de manera oficial que seis unidades térmicas se mantienen fuera de servicio y 16 se encuentran “fuera del ciclo de mantenimiento capital”, lo que genera más roturas y salidas del sistema.

En los últimos años es tendencia la disminución de la capacidad de generación eléctrica en Cuba y en 2021 se produjo solo 17,104 Gigawatt/hora, cifra inferior a los más de 20 mil que hubo en 2018, según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).