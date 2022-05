Celebridades reaccionan a tiroteo en escuela de Texas y exigen control de armas en Estados Unidos

Thalía, Taylor Swift, Jennifer López y Selena Gómez Foto © Redes sociales de las artistas

Diversas celebridades han reaccionado en redes sociales al tiroteo que ocurrió este martes en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, que cobró la vida de 19 niños y dos maestras y ha reactivado el debate en Estados Unidos acerca de la necesidad de controlar el acceso a armas de fuego.

"Mientras escribo estas líneas lloro de la impotencia y del dolor que me causa esta devastadora situación. ¡Ninguna familia debería pasar por estas tragedias indescriptibles! ¡Esto debe parar ya! Mi más sentido pésame para familiares y amigos de las víctimas y heridos", expresó en su cuenta en Instagram la actriz y cantante de origen mexicano Thalía Sodi.

Thalía tiene dos hijos y reside en Estados Unidos, país del cual es ciudadana. "Es indescriptible lo que siento, ¡Me duele, me angustia, me deprime, me aterra! ¡Este país tiene que despertar ya!", agregó.

También La actriz y cantante Jennifer López publicó en Twitter un mensaje en el que expresó su dolor ante la noticia y demandó políticas efectivas para detener los tiroteos. "¡Junto con tantos otros, exijo que los legisladores detengan la violencia que está ocurriendo en todo este país! ¡Nuestro país!" Exclamó.

"Estoy muy triste y asustada por nuestros hijos y seres queridos. ¡Tengo miedo por todos los que enviamos a nuestros hijos a la escuela todos los días o al supermercado! ¡Mi corazón está con todos aquellos que han sido impactados por este acto inimaginable! No puedo pensar en nada más cruel o diabólico que apuntar a niños pequeños", aseguró.

El escritor Stephen King fue otra de las voces que se pronunció por el control de armas y dijo que la respuesta a la pregunta de qué motivo a Salvador Ramos "a matar a todos esos niños" es simple: "lo hizo porque podía".

"Las armas estaban disponibles. Estados Unidos necesita prohibir las armas de asalto en casi todos los casos", precisó.

En Instagram, la estrella del Pop Madonna se sumó a los clamores por un cambio en este sentido. "No puedo imaginar el dolor y la angustia que deben sentir los padres de estos 19 niños. Tengo hijos en la escuela primaria y si un día no regresan de la escuela, no creo que pueda sobrevivir", admitió.

"¿Cómo es posible que un chico de 18 años, que es un niño, pueda comprar dos rifles automáticos en su cumpleaños sin verificación de antecedentes, sin capacitación en seguridad, sin hacer preguntas? El tirador publicó innumerables advertencias en IG (Instagram) y Facebook anunciando sus planes para disparar. Su abuela y alumnos en una escuela. ¡Nadie se percató! Nadie lo detuvo", señaló.

En un extenso mensaje, la cantante cuestionó a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés) por no cambiar su posición y reclamó la aprobación de leyes más estrictas. "Ha habido más muertes por armas de fuego en Estados Unidos que días en este año. ¿Cómo es esto posible? ¡Necesitamos proteger a nuestros niños! Necesitamos reducir el acceso a las armas de fuego a las personas que corren el riesgo de hacerse daño a sí mismos o a otros", sostuvo.

"Necesitamos insistir en la capacitación obligatoria para los propietarios de armas, de la misma manera que exigimos a las personas que estudien y aprueben un examen para obtener una licencia de conducir. Un automóvil es un arma potencial si no se usa correctamente. ¡Así es un arma! ¡Si no podemos cambiar la constitución, debemos rogar a los legisladores que aprueben la reforma de armas ahora!" Declaró.

Por su parte, la cantante y actriz Selena Gómez lamentó la muerte de los 19 niños y las dos maestras y resaltó: "si los niños no están seguros en la escuela, ¿dónde están seguros?"

Otra de las celebridades que se pronunció fue la músico Taylor Swift: "Llena de rabia y dolor, y tan quebrantada por los asesinatos en Uvalde. Por Buffalo, Laguna Woods y tantos otros. Por las formas en que nosotros, como nación, nos hemos condicionado a una angustia insondable e insoportable".