Imaray Ulloa causa revuelo luciendo un provocativo mono con aberturas

Imaray Ulloa ha dejado a no pocos con la boca abierta al lucir un atuendo en extremo sexy y atrevido que ha causado revuelo entre sus fans.

En su cuenta de Instagram, la actriz e influencer cubana publicó una foto con un espectacular mono de color negro que deja ver, de manera muy provocativa y subidita de tono, el cuerpazo que presume.

En la publicación, Imaray propuso un “reto” a sus followers: “Te cuento seis cosas de mí y tú cuéntame una de ti”.

“Soy cubana” y “vivo en Miami”, hasta aquí nada que sorprendiera a sus más de tres millones de seguidores en la red social que están al tanto de sus publicaciones.

Sin embargo, para complacer a los curiosos, la modelo compartió algunos de sus gustos y preferencias: “Me gustan los restaurantes al aire libre, me gusta el verano más que el invierno, no me gusta cocinar pero me encanta comer”.

La influencer también compartió detalles de su personalidad: “Me alejo de las personas muy serias y de mal carácter”.

“A mí me gusta mucho reír”, confesó Imaray que, mientras posaba con su look de infarto, mostraba una seductora sonrisa.

¿Comentarios a la publicación? Cientos… Qué otra cosa podría esperarse de un reto propuesto por una de las principales influencers cubanas.

“Una de mí??? Que fácil pregunta!!! Tengo que verte todos los días por Instagram, no hay manera de pasar el día si verte!!!”, respondió uno de sus fanáticos.

“Pues, mi esposa fue la que me mostró un video tuyo la primera vez... grave error. Soy de Cali y vivo en Tampa, un día te invito a comer, yo cocino”, dijo otro a riesgo de que su esposa le diga adiós.

Algunos fueron más atrevidos: “Me encantaría ser el cirujano que está todos los días contigo”, refiriéndose al novio de la actriz, el doctor Fabián Fontaine.

Hace solo unos días Imaray Ulloa festejó junto a su nueva pareja su cumpleaños 32 y, como siempre, lucía fantástica en las fotos de la celebración compartidas en las redes.

