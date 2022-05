Niño sobrevivió al tiroteo en escuela de Texas haciéndose el muerto

Uno de los niños que sobrevivió al tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, se salvó porque logró engañar al atacante haciéndose el muerto.

Samuel Salinas, de 10 años, relató a ABC News que el martes pasado era un día normal hasta que su maestro dijo que estaban en un encierro severo, "y luego hubo disparos en las ventanas".

El chico precisó que el atacante entró en su aula y cerró la puerta antes de empezar el tiroteo.

"Entró y dijo: 'Van a morir todos', y comenzó a disparar", detalló en una entrevista que se transmitió en "Good Morning America".

"Le disparó al maestro y luego le disparó a los niños", añadió.

Samuel recordó que entre él y el agresor había una silla.

"Creo que me estaba apuntando a mí", dijo. El hombre disparó, pero la bala dio en la silla. No obstante, la metralla sí golpeó al niño en el muslo y se incrustó en su pierna. Entonces decidió simular su muerte.

"Me hice el muerto para que no me disparara", precisó.

Según su relato, muchos otros niños hicieron lo mismo.

Cuando la policía ultimó al pistolero y sacó a los niños, Salinas vio en el pasillo los cuerpos de su maestra y sus compañeros "llenos de sangre", niños a los que describió como "cariñosos" y "llenos de vida".

Tres días después de la matanza, el niño, que perdió a su madre en un accidente de tránsito en 2019, tiene pesadillas con el tirador y con que le disparen.

Samuel debía haberse graduado de cuarto grado el jueves, pero ahora dice que la idea de empezar el quinto grado lo abruma.

"No estoy deseando que llegue. Me quedaré en casa y descansaré", afirmó.

"Cada vez que hay un encierro, estaré realmente asustado", recalcó.

Otra niña que sobrevivió a la masacre de Texas salvó su vida gracias a que se hizo pasar por muerta echándose arriba la sangre de un compañerito.

Miah Cerrillo, de 11 años, resultó herida al quedárseles fragmentos de bala incrustados en la espalda, pero fue dada de alta del hospital.

Su tía Blanca Rivera dijo que al ver morir a sus amigos y profesoras, su sobrina debió activar el modo supervivencia para salir con vida del lugar.

"Miah vio a su amiga llena de sangre, sacó sangre de ella y se la puso encima", detalló Rivera.

La pequeña tuvo una crisis de nervios en su casa el martes por la noche.

"Alrededor de la medianoche, mi cuñada me llamó llorando como, me dijo: 'Creo que todo esto acaba de golpear a Miah. Creo que todo se hizo realidad. Estamos en casa, y ella está llorando y con ataques de pánico'", relató Rivera.