Denuncian pésimas condiciones para atención al adulto mayor en oficinas de ETECSA

El cubano Rubén Padrón Garriga denunció las pésimas condiciones que existen en las oficinas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) para garantizar una adecuada atención al adulto mayor, pues prevalecen barreras arquitectónicas que dificultan el acceso a las instalaciones.

“Con una población cada vez más envejecida nos encontramos esto en una oficina comercial de ETECSA_Cuba en Juan Delgado. Un portal con azulejos NO antirresbalantes, que además, por el dibujito engañan, parece que lo son, pero cuando los tocas son más lisos que una pista de patinaje sobre hielo”, describió Padrón Garriga desde su cuenta en Facebook.

Captura de Facebook/ Rubén Padrón Garriga

El usuario agregó que para colmo el establecimiento tenía roto el techo, lo que, unido a la lluvia, hacía casi imposible que los abuelos que acudieron este jueves al centro, necesitados de algún servicio, consiguieran llegar incluso a la puerta.

“Yo que soy joven me resbalé, pero había que ver a los ancianos agarrados unos de otros para evitar caerse. ¿Quién hace estas inversiones sin tener en cuenta nuestras condiciones climatológicas y demográficas? ¿Qué costaba poner losas de cemento que además son más baratas y se producen en territorio nacional? ¿Si un adulto mayor se resbala y se fractura la cadera quién es el responsable por esto? ”, cuestionó Padrón Garriga.

“La rotura del techo puede explicarse por la falta de recursos del país etc., pero las losas rompehuesos no tienen ninguna justificación”, agregó y criticó además la exigencia que hacían en la entrada del cubrebocas obligatorio, aún cuando ya el Ministerio de Salud Pública indicó que su uso es a consideración de las personas y sin que en el establecimiento hubiese alguna indicación al respecto.

También señaló que las trabajadoras de ETECSA fueron muy amables, aunque eso no justifique ni minimice todos los otros problemas que reflejó en su post. Varios internautas coincidieron con su denuncia y añadieron que esa realidad resulta frecuente en muchas de las empresas y entidades estatales, que parecen olvidar que Cuba tiene la tasa de envejecimiento poblacional más elevada de la región.

“¿Y qué me dices de los tragantes destapados por toda la ciudad? No hace mucho tuve que avisarle a gritos a una señora que al parecer no veía muy bien e iba directo al hueco. Seguro un pie o la cadera se hubiera roto”, explicó un usuario,

“La desprotección a los ancianos es parte de la realidad cotidiana de un país que se olvida de quienes pasan de los 65 años, les paga pensiones que no alcanzan ni para comer, no les garantiza medicamentos o incluso, lugares dignos para vivir”, advirtió otro internauta.

Una muestra del descuido que el gobierno cubano dedica a los adultos mayores fue la denuncia que en marzo hiciera Olga Damas, por haber sido abandonada por el sistema de salud del país. La señora cuestionó con dureza la llamada "protección al adulto mayor" de la que presume el régimen y explicó que a ella le pusieron una prótesis de cadera incompleta.

Tambien a finales de mayo fue noticia el suicidio de un anciano de 83 años en Las Tunas, ex combatiente de Angola, tras ser multado con con 4,000 pesos por vender viandas en una carretilla y no tener dinero para pagar la sanción.

En diciembre de 2021 el doctor Juan Llibre Rodríguez, director del Centro de Estudios de Alzheimer, aseguró que Cuba experimenta un envejecimiento demográfico sin precedente, tras presentar el estudio realizado por un grupo de miembros de la Academia de Ciencias de Cuba sobre la dinámica del envejecimiento poblacional en la isla.

Aseguró, que en el año 2021, el 21.3 % de la población alcanzó los 60 años y para el 2030 será de un 30%. Este envejecimiento se debe a una reducción en las tasas de fecundidad y reemplazo, de una disminución de la mortalidad en general, además de las migraciones externas y aumento de la esperanza de vida de la población.