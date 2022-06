Hermana de Shakira dice que la artista se recupera de separación con Piqué fuera de España

Shakira y Piqué Foto © Instagram/ Shakira

Tras la escandalosa separación de la cantante colombiana Shakira y el astro del fútbol español Gerad Piqué, la hermana de la artista dijo que se estaba recuperando del duro golpe en algún lugar fuera de España.

Lucy Mebarak confirmó al medio de prensa Europa Press que la intérprete de “Hips don't lie” estaba en otro país por el momento, para tomar un poco de distancia de su ex pareja, con quien comparte dos hijos: Milán de nueve años y Sasha de siete.

Mebarak también afirmó que el fin de la relación entre los dos famosos era previsible, aunque se mostró cautelosa en sus declaraciones al advertir que: "No los he visto, no vivo en España yo. Soy la hermana, pero no sé nada todavía". Asimismo fue un poco escueta cuando le preguntaron si la cantante regresará pronto a Barcelona y solo dijo que era una posibilidad, sin dar detalles de la fecha.

Shakira ha tenido sin dudas un movido inicio de junio, pues además del fin de su relación con Piqué, trascendió que su padre sufrió una aparatosa caída por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital en la ciudad ibérica. La propia artista aclaró el incidente en sus redes sociales ante la preocupación de sus millones de fanáticos.

“Recientemente he recibido algunos mensajes de preocupación sobre personas que dicen haberme visto en una ambulancia en Barcelona. Quería aclararles que se trata de unas fotos que fueron tomadas cuando mi padre tuvo desafortunadamente una caída importante. Este día le acompañé personalmente en una ambulancia hasta el hospital donde se encuentra recuperándose favorablemente. Gracias a todos de corazón por su apoyo y cariño de siempre”, afirmó en un tuit.

El sábado último se confirmaron finalmente los rumores de su separación del futbolista español, tras varios indicios de crisis entre la pareja y comentarios de una supuesta infidelidad del deportista, que hasta el momento no han sido verificados.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, anunciaron ambos en un comunicado oficial difundido por la agencia de noticias EFE.

La novedad ha tomado por sorpresa al mundo del espectáculo que, a pesar de los rumores, los consideraba como una de las parejas más sólidas, tras casi 12 años de relación (nunca llegaron a casarse oficialmente), dos hijos y un patrimonio común de 340 millones de dólares.

A Piqué le han llovido las críticas por la posible infidelidad y a Shakira nuevos admiradores, incluidos los famosos actores Chris Evans que hasta comenzó a seguirla en Instagram y Henry Cavill, que se volvió viral tras interrumpir una entrevista y mirar a la colombiana desfilar por la alfombra roja, aunque bueno, en este caso todo fue un rejuego de internet, porque la ocasión fue en 2015, hace ya algunos añitos.

