Seguridad del Estado agrede a Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Véliz Marcano

La Seguridad del Estado (SE) cubano agredió este jueves a Ailex Marcano Fabelo, madre del preso político Ángel Jesús Véliz Marcano, como represalia a sus constantes reclamos en favor de la libertad de su hijo y del resto de los manifestantes del 11J retenidos por el régimen.

Marcano Fabelo, residente en la provincia Camagüey, denunció el hostigamiento de la policía política en una transmisión directa desde su perfil en Facebook. “Soy una madre desesperada, que en estos momentos acabo de ser agredida por un oficial de la Seguridad del Estado (...). Tengo su foto y tengo testigos en la calle, presenciales que vieron todo ese acto de injusticia”, afirmó.

Captura de Facebook/ Lisy GV

“Iba a montar un coche para ir a ver a mi padre y le dijo al cochero que no me podía montar a mí ni a la novia de mi hijo. Le dio esas órdenes al cochero. ¿En qué país vivo? ¿A qué tengo derecho si no puedo ir a visitar a mi padre, no puedo salir de mi casa porque vivo en vigilancia? Es demasiado, me duele el pecho”, contó la madre en el video donde puede verse su desesperación.

“Hago responsable a la Seguridad del Estado de este país por lo que me suceda”, agregó y dijo que no iba al hospital porque seguramente allí ni la atendían. Relató que su agresor estaba desde temprano en el parque más cercano a su casa junto a otras dos mujeres, también agentes de la SE para vigilarla como si ella fuera una criminal.

Narró que fue a la unidad de la policía a presentar la denuncia por el acoso y que cuando quiso hablar con el oficial a cargo su secretaria no la dejó verlo y le dijo que ella no tenía nada que ver con eso a lo que Marcano Fabelo replicó que la función de ellos debía ser precisamente velar por la seguridad de la población y que ella había sido agredida.

La madre del joven manifestante también dijo que el agente de la seguridad le dio un manotazo en el hombro y la acosó. Advirtió que ya el gobierno no los considera ni ciudadanos por pensar diferentes y que la situación se hace cada vez más insostenible.

Más de 890 personas reprodujeron el clip y casi un centenar dejaron comentarios de solidaridad y apoyo a esta mujer cubana, blanco constante de las injusticias de la dictadura, simplemente por pedir la libertad de su hijo y del resto de los presos políticos.

“El pueblo cubano tiene que unirse de una vez y poner fin a estas injusticias, es terrible ver como sufren las madres cubanas cuyos hijos tuvieron el valor de salir a la calle a protestar el 11 de julio. No podemos dejarlas solas, tenemos que seguir exigiendo que esos asesinos y dictadores paguen”, afirmó un forista.

“Estamos contigo, ellos tendrán que rendir cuentas por actuar de forma tan criminal, no pueden quedar impunes los represores de las madres cubanas. Desde donde estemos, te vamos a seguir apoyando hasta que tu hijo sea libre”, agregó otro usuario de la red social.

También desde Facebook, la pareja de Véliz Marcano, que se identifica como Lisy GV denunció el acoso del que fueron víctimas y publicó fotos en las que, a la distancia se aprecia al agresor y sus dos acompañantes. La joven explicó que el represor les cayó atrás y que las acosó, les tiró besos, las trató como si fueran terroristas y le dio dos golpes a su suegra en la espalda.

Captura de Facebook/ Lisy GV

En una directa previa, Marcano Fabelo instó a las organizaciones internacionales de derechos humanos a intervenir y dio otros detalles sobre el incidente de este jueves, en el que un agente de la policía política les cayó atrás cuando intentaba salir de su casa.

Captura de Facebook/ Lisy GV

A finales de mayo trascendió que su hijo estaba plantado en huelga de hambre y que podría ser llevado a una celda de castigo, en caso de que no cambiara su actitud. Véliz Marcano, de 27 años, fue sentenciado a seis años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Camagüey.

“Él se encuentra plantado por la razón de que no está de acuerdo con que otro recluso sea sacrificado para el beneficio de él y renuncia a todo tipo de beneficio dado por el régimen, porque él se considera un preso político, no un esclavo de esta dictadura”, explicó su madre.

En abril último, Marcano Fabelo fue invitada a Ginebra por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), para denunciar la represión en Cuba contra los manifestantes pacíficos. En ese espacio pidió una mayor presión internacional sobre el régimen cubano con el objetivo de que sean excarcelados los presos del 11J.