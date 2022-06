Domingo de apagones en Cuba por averías en termoeléctricas

La Unión Eléctrica de Cuba informó que habrá apagones este domingo en Cuba debido a averías en varias termoeléctricas.

Cerca del mediodía de este domingo, la institución que controla la generación de electricidad en Cuba anunció en sus redes que, debido a una rotura en la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos, se había empezado a cortar el servicio eléctrico en el país.

Facebook / Unión Eléctrica

“A las 11:10 am de la mañana de hoy, la unidad No 4 de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes de Cienfuegos se encuentra limitada, por esta causa se comenzó a afectar el servicio eléctrico, se realizará de inmediato un cambio de un ventilador de tiro inducido”, informó la Unión Eléctrica de Cuba.

Antes, en una nota informativa que resumía el estado del sistema eléctrico nacional para este domingo, esta institución ya pronosticaba posibles apagones para el horario pico debido a averías en tres termoeléctricas y reparaciones en otras tres.

Debido a que “se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la CTE Máximo Gómez, la unidad 3 de la CTE Ernesto Guevara” y en reparación “la unidad de la CTE Otto Parellada, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la unidad 6 de la CTE Antonio Maceo”, la Unión Eléctrica estimaba posible que en el horario pico “pudieran ocurrir afectaciones al servicio”.

El país había contaba este domingo, antes de la nueva incidencia en la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, con una disponibilidad para el horario pico de 2537 MW y una demanda máxima de 2 450 MW, lo que situaba la reserva en 87 MW, lo que ya hacía de por sí muy posible la ocurrencia de apagones.

El pasado sábado, según la nota informativa, ocurrieron apagones a lo largo de la Isla prácticamente durante todo el día.

Los apagones en Cuba son cada vez más frecuentes, debido a la escasez de combustible y la antigüedad de las termoeléctricas que generan la energía en todo el país.

De ahí que las reacciones de los usuarios al anuncio de más afectaciones publicado por la Unión Eléctrica cerca del mediodía de este domingo reflejen el malestar y la angustia de los cubanos ante esta situación insostenible.

“Más de lo mismo, una vez más queda demostrado que vivir en este país es un castigo. Trabajo de lunes a viernes todos los días, y resulta ser que ni los fines de semana tengo descanso, honestamente lo que está viviendo este pueblo es una desgracia, sólo mencionan problemas y problemas… ¿¿¿Pero la solución a ellos dónde está??? ¿¿Hasta cuándo será que tenemos que aguantar??”, se quejó un internauta.

Otro ironizaba sobre el hecho de que las autoridades son incapaces de respetar su propio plan de apagones.

“Si ponen un plan de apagones, al menos respeten los horarios y no jueguen más a esta película de terror con el pueblo. Esta incertidumbre que si se va a las siete, que no me da tiempo, que no se fue, que a qué hora la quitarán. Al menos algo de respeto, ya es suficiente con la vida de perros que llevamos para tener que estar en un estrés constante con la corriente de **** esta”, protestó.

Hace unos días, el gobernante Miguel Díaz-Canel calificó de tensa la situación energética en Cuba y pronosticó que se avecinan días más difíciles por los apagones previstos a lo largo del país.

“Quedan días difíciles en la generación de energía eléctrica y es necesario darle la mayor información posible a la población, pues es tensa la situación energética en Cuba, motivada por el déficit de capacidad de generación y de fuel oíl”, afirmó el mandatario.

A finales de mayo, el gobernante cubano reconoció por primera vez lo que se sospechaba desde hacía meses sobre el déficit de combustible como una de las principales causas de los abrumadores apagones de las últimas semanas.

En una reunión del Consejo de Ministros, Díaz-Canel admitió que “hay dos causas fundamentales: una está relacionada con roturas y necesarios mantenimientos que se han tenido que dar a las termoeléctricas, y otra al déficit de combustible”.