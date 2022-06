Justin Bieber pide oraciones a sus fans para recuperar su salud

El popular cantante canadiense Justin Bieber pidió a sus fans que oren por él mientras intenta recuperar su salud, luego de que sufriera una parálisis facial que lo hizo cancelar tres importantes conciertos de su gira internacional.

“IMPORTANTE POR FAVOR MIRAR. Los quiero y manténganme en sus oraciones”, escribió el intérprete de “Sorry” en su cuenta oficial de Instagram, en la cual compartió un video en el que puede apreciarse el efecto de la parálisis que lo aqueja, consecuencia de una enfermedad llamada Síndrome de Ramsay Hunt.

El artista contó en el clip que está teniendo dificultades para alimentarse y que ha sido difícil aceptar el diagnóstico, pues implica cambios significativos en su estilo de vida, e incluso podría mantenerlo apartado de los escenarios por largos periodos de tiempo.

“Esto es muy serio, como pueden ver, ojalá y no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está pidiendo que vaya despacio. Espero que ustedes entiendan que voy a usar este tiempo para descansar y relajarme para regresar al 100%”, afirmó el cantante.

Justin también explicó que la enfermedad suele afectar los nervios faciales y su oído derecho. En estos momentos el ojo de ese lado de su cara no se mueve ni tampoco su boca, por lo que además de dificultades para comer, tiene problemas para cantar e incluso, sonreír.

“Los quiero mucho, gracias por ser pacientes conmigo y espero ponerme mejor pronto. Estoy haciendo estos ejercicios con mi rostro que me ayudarán a volver a la normalidad (...) pero va a tomar un poco de tiempo y no sabemos exactamente cuánto. Voy a estar bien, tengo esperanzas y confío en Dios”, añadió el famoso cantante de “I will never say never”.

Más de 48 millones de internautas han reaccionado al emotivo clip y cerca de 381,000 dejaron mensajes de solidaridad a Justin y le desearon una pronta recuperación. “Tú salud es lo más importante y todos tus fans lo vamos a entender y vamos a pensar en ti y en tu pronta recuperación. Te amamos”, escribió una seguidora.

“Muchas bendiciones en este momento difícil, espero que estés bien acompañado por tu familia y que hagas todo lo que recomienden los médicos”, “Justin, estamos contigo en nuestras oraciones, te deseo que mejores pronto”, agregaron otros fanáticos del artista.

La noticia de la parálisis del cantante se dio a conocer este sábado, pues como consecuencia se vio obligado a cancelar los próximos conciertos de su gira mundial, "Justice World Tour 2022". En marzo de este año su esposa, la modelo Hailey Bieber, también tuvo serios problemas de salud que le provocaron un derrame cerebral del que ya se encuentra recuperada.

