Arrestan a policía de Miami-Dade por conducir a exceso de velocidad y bajo efecto de sustancias

Un oficial de la policía de Miami-Dade fuera de servicio fue arrestado en los Cayos de Florida por presuntamente conducir a exceso de velocidad, huir de las autoridades cuando le ordenaron detenerse y estar bajo los efectos de alguna sustancia.

El agente de 26 años, identificado como Donovan William Rojas, conducía un Chrysler 300 por la US-1 poco antes de las cuatro de la madrugada del domingo cuando una patrulla de carreteras activó sus luces y sirenas para ordenarle que se detuviera.

No obstante, Rojas no solo no se detuvo, sino que además alcanzó velocidades de hasta 110 mph y casi choca con otros vehículos antes de detenerse, según un informe de la Oficina del Sheriff del condado Monroe, citado por la prensa local.

Una vez que se detuvo, Rojas se identificó como oficial de la policía de Miami-Dade y dijo que el Chrysler era su vehículo de agencia sin identificación.

La Policía dijo que Rojas tenía dificultad para tenerse en pie y parecía estar intoxicado. El agente fue arrestado y enfrenta cargos de fuga y DUI (Driving under the influence).

“¡Cualquier sospechoso que ponga en riesgo la vida de la comunidad y de los oficiales es inaceptable! El privilegio de ser un oficial de la ley significa que la insignia que usamos representa integridad, confianza y una oportunidad de ser los pacificadores de nuestra comunidad. Cuando un oficial viola cualquiera de estos valores, es imperativo que se considere una investigación completa y que el empleado rinda cuentas por sus acciones”, indicó en un comunicado George Pérez, director interino de la policía de Miami-Dade.

“El MDPD no tolerará este comportamiento ya que no está alineado con nuestro compromiso con la comunidad y su confianza sagrada. Como es costumbre, el departamento asistirá y cooperará con el proceso judicial. Durante este tiempo, el empleado permanecerá relevado de sus deberes oficiales y debido a que sus acciones involucran un cargo de delito grave, su pago será suspendido de acuerdo con la política”, concluyó el informe.