Alejandro Sanz: "Cuenta cuatro que te vas Díaz-Canel"

El concierto ofrecido en Valencia por el músico español Alejandro Sanz permitió escuchar el pasado viernes una actualización de su canción “Labana”, en la que sustituyó el nombre de Fidel para destinar ahora el mensaje de su letra al gobernante Miguel Díaz-Canel.

"Cuenta cuatro que te vas Díaz-Canel", cantó Sanz en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en uno de los conciertos programados como parte de la gira mundial "La Gira", aplazada desde 2020 por la pandemia.

“Labana” es una melancólica canción de amor en la que se respira el ambiente de opresión que reina en la capital La Habana y, por extensión, en toda Cuba; y en la que queda retratado el drama de vivir encerrado en una isla sin libertad, que persigue a los cubanos desde 1959. El tema forma parte del repertorio habitual del músico desde su grabación.

Incluida en el álbum No es lo mismo (2003), la letra de la canción habla de la separación de una pareja. Él (extranjero) tiene que volver a su país, y ella (cubana) se tiene que quedar en Cuba, causa de pesar para ambos.

“Maldito sea este mundo / Me quiero llevar a mi negra / Que se quedó en labana / Que se me ha quedado en tierra”, se lamenta “Carlitos” antes de despegar su avión en la capital cubana: “Carlitos, venga que se van / Que no nos espera el viento”.

La Habana (o Labana, como se pronuncia en el argot cubano) “es la ciudad donde los sueños aprenden a nadar”, explica el protagonista de la canción a “los suyos”, turistas que en su mayoría viajan para disfrutar del paisaje natural y humano, sin reparar en la miseria y falta de libertades de los cubanos.

“Es como hablarle a la pared / (Dame, dame libertad) / Los muros piden a gritos / Y dicen que a labana no se va / A echarle canas al aire, maldito”, dice el turista que se vuelve a su país con dolor en su corazón, porque ha escuchado el grito mudo de un pueblo pidiendo vivir en libertad y con dignidad, sin verse obligado a la prostitución ni a callar frente a los atropellos.

Compuesta en vida del dictador Fidel Castro, la letra original dice: “No va a encerrar el corazón / De la gente buena, ni de los poetas / Ni de la gente que se siente libre / Cuenta, cuenta, cuenta / Un día tras otro lo cuenta / Cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3 / Cuenta 4, que te vas, Fidel”.

Sin embargo, con Castro dentro de una piedra en Santa Ifigenia, el compositor español actualizó el mensaje de su canción sustituyendo al líder histórico de la llamada “revolución”, por el actual gobernante y líder de otro fracaso histórico bautizado como “continuidad”.

“Cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3 / Cuenta 4, que te vas, Díaz-Canel”, cantó Sanz en Valencia, poniendo al gobernante actual en la diana de los versos de su canción.

Nacido en Madrid en diciembre de 1968, Alejandro Sanz tiene una relación muy estrecha con Cuba. Casado con la artista plástica cubana Rachel Valdés, el cantante ha visitado la isla en varias ocasiones y tiene músicos cubanos entre los integrantes de su banda. Además, reside buena parte del año en Miami, rodeado de un ambiente de músicos, muchos de ellos cubanos o que tienen un referente musical y sentimental en Cuba.

En el espectáculo de La Gira, que se espera sea la más multitudinaria de este año en el país ibérico, el público puede disfrutar también de la creación a luces en colores que ha preparado la artista cubana.

“En el proceso de este maravilloso proyecto. Probando los visuales que he creado para el escenario de Alejandro Sanz en vivo”, dijo recientemente Rachel, compartiendo imágenes de una de sus creaciones, realizadas para ambientar los conciertos del artista español.