Así fue el emocionante encuentro de Karol G y Anahí en su regreso a los escenarios tras 11 años

Menudo momentazo se vivió en Ciudad de México este fin de semana. Karol G y Anahí compartieron escenario para interpretar la icónica canción "Sálvame". Una actuación histórica que marcó el regreso de la exintegrante de RBD a los escenario tras 11 años.

Las dos artistas cantaron, se emocionaron y brillaron en el Arena Ciudad de México en una actuación cargada de complicidad, buena sintonía y lágrimas. Un momento que ya es viral en las redes sociales y del que nos han querido hacer cómplices las dos protagonistas a través de sus redes sociales.

En su retorno a los escenario era imposible que los nervios no acompañaran a Anahí, que antes de subirse al escenario, tuvo un precioso encuentro con la Bichota.

Nada más verse se fundieron en un caluroso abrazo y compartieron palabras de cariño y respeto entre bastidores, horas antes de que sorprendieran al público al aparecer juntas sobre el escenario.

"Es un honor", le dijo Anahí, mientras que Karol G le aseguraba que iban a romper. Y no se equivocó.

En el instante en el que la mexicana salió al escenario, el público se alborotó y cantó con ella "Sálvame".

Tras vivir este momento que será inolvidable para las dos cantantes y los miles de fans que tuvieron la suerte de presenciarlo, ambas acudieron a sus redes sociales para dedicarse preciosas palabras de agradecimiento y mucho cariño.

"Si … todavía estoy llorando… no había posteado este video por que lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ¡¡¡ese momento fue mío también!!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía ¡¡¡LA MÍA!!!! Me aceptaste a mí y me sentí tan grande y tan especial", comenzó explicando Karol G, que no podía creerse que la cantante aceptase su invitación tras tantos años.

"Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lagrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, intactos. Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo conmigo es algo que nunca jamás olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer", agregó la intérprete de "El Makinon".

Ante estas palabras, Anahí le respondía: "¡Me va a explotar el corazón! No puedo expresar con palabras lo que me regalaste. El momento que llevaré en el alma por siempre. Eres tan grande y tan única que me diste el honor de compartir tu escenario, tu público. Todo tu equipo son tan amorosos me hicieron sentir tan especial… Tu energía poderosa que llena el mundo de luz. Por eso estás en ese lugar, porque almas como la tuya merecen el mundo entero. ¡Gracias infinitas! Esto nunca lo voy a olvidar".

Después de cantar "Sálvame", Anahí y Karol G no pudieron contener las lágrimas, protagonizando uno de los momentos más emotivos y bonitos de la gira de la cantante colombiana:

