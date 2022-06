Yandel, Maluma y Eladio Carrión estrenan videoclip de "Nunca y Pico"

El género urbano sigue de estrenos por estos días. Yandel, Maluma y Eladio Carrión acaban de lanzar el videoclip de “Nunca y Pico”.

Para este tema el cantante puertorriqueño buscó la colaboración del colombiano y el rapero boricua para hacer disfrutar a sus fans.

En su cuenta en Instagram, Yandel anunció el estreno del videoclip: “Disponible ya 'Nunca y Pico', Eladio Carrión, Yandel y Maluma. Lo encuentras en tu plataforma de música preferida”.

En otra publicación el cantante puertorriqueño aseguró que se trata de una colaboración durísima: “Esta combinación está muy dura. ¡No le bajes! Dale para el YouTube para que veas el video de 'Nunca y Pico'”.

Maluma también se hizo eco del lanzamiento en Instagram: New music / Música nueva 'Nunca y Pico'. Yandel, Eladio Carrión. ¡¡Disponible en todas las plataformas digitales..!!”.

El tema musical habla de un amor interrumpido por la distancia, que en el videoclip aparece representado por la separación que impone la cárcel.

“No me hablen del desamor que yo hace tiempo que no sé de eso / Y todo es por ti mi amor / casi me pierdo y me encontraron tus besos”, dice la letra de la canción.

“Lo que necesito es que me beses suavecito / Si quieres irte pues que sea vida mía a las nunca y pico”, canta Maluma en uno de los momentos del tema.

El Ídolo Global de los Premios Lo Nuestro 2022 dice al final del video que “el junte con Yandel nunca, nunca falla”.

El pasado marzo los integrantes del dúo Wisin y Yandel anunciaron una extensa gira, “La Última Misión Tour”, con la que pondrían fin a su unión musical de casi dos décadas.

