Carlos Vives sobre ruptura de Shakira y Piqué: Me dijo que estaba muy triste

El cantante colombiano Carlos Vives habló sobre la reciente ruptura de su querida amiga Shakira con el futbolista español Gerard Piqué y confirmó que su coterránea estaba muy triste por la separación.

“Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: 'estoy triste' , aseguró el intérprete de “Fruta Fresca” al sitio digital de Europa Press. "Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil y cuando uno tiene una familia tan hermosa”, agregó el famoso.

El artista dijo que los rumores sobre la infidelidad del jugador lo sorprendieron, por lo que todavía duda de la credibilidad de esas afirmaciones. "No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", añadió.

Ante la interrogante de un posible embarazo de la intérprete, Vives se mostró más indeciso, pues aunque lo negó, apuntó que de ser cierto, él está dispuesto a aceptar la decisión de la colombiana y a apoyarla en todo lo que sea necesario.

El famoso también habló sobre unos supuestos comentarios despectivos de los compañeros de Piqué en el Barcelona, quienes al parecer llaman “la patrona” a Shakira. "No puede ser, no me digas esa vaina", comentó el cantante. Acto seguido afirmó que “Las mujeres tienen que ser las patronas, las mujeres son las que tienen que gobernarnos si queremos que nos vaya bien".

Vives no desaprovechó la oportunidad y defendió a la cantante colombiana, con quien mantiene una cercana amistad, reafirmada tras colaborar en el exitazo “La bicicleta”, que solo en Youtube tiene 1,5 billones de reproducciones.

"La vi crecer, para mí siempre fue un orgullo porque vi lo guerrera que siempre fue”, dijo el artista y describió a Shakira como una persona "fiel, una amiga linda. Una gran persona, creo que es un ser humano hermoso, además de buena artista".

El cariño entre estos dos famosos colombianos es tal que por el cumple 45 de la chica de “Waka Waka” y “Hips don´t lie”, Vives compuso una canción en su honor a la que tituló “Currambera”. "Volaste muy alto, las olas del mar te esperan. Con tus pies descalzos, niñita de la pollera. Volaste muy alto, tu barco ya izó sus velas", dice un fragmento del hermoso homenaje.

Shakira respondió emocionada al increíble gesto. "Es el mejor regalo que me han hecho", dijo la intérprete al escuchar la letra y disfrutar de las imágenes del clip que acompañan al tema. “¡Gracias por todo lo que nos das amigo y por tu corazón que es más grande que toda la ciénaga del Magdalena!”, agregó.

El cuatro de junio pasado Shakira y Piqué impactaron a sus seguidores, tras confirmar en una breve declaración en redes sociales el fin de su relación, fruto de la cual nacieron los pequeños Milan, de nueve años, y Sasha, de siete.

La novedad tomó por sorpresa al mundo del espectáculo que, a pesar de los rumores, los consideraba como una de las parejas más sólidas, tras casi 12 años de relación (nunca llegaron a casarse oficialmente), dos hijos y un patrimonio común de 340 millones de dólares.

