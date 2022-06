Cubana Rachel Valdés regala uno de sus cuadros a Jill Biden en Madrid

La artista plástica cubana Rachel Valdés regaló uno de sus cuadros a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, durante un encuentro en Madrid, España.

"Entregando la obra 'Piscina I' a la doctora Jill Biden. Gracias a la Embajada de Estados Unidos por una tarde maravillosa", escribió la joven en sus historias de Instagram al pie de una foto en la que aparece junto a la primera dama mientras ambas miran la pieza de arte.

Historias de Instagram / Rachel Valdés

Valdés, novia del cantautor español Alejandro Sanz, fue una de las invitadas a la recepción que ofreció Jill Biden en la Embajada de Estados Unidos en la capital española, mientras su esposo Joe Biden se encargaba de temas relacionados con la Cumbre de la OTAN.

Además de Rachel y Sanz, en la velada también participaron el cantante colombiano Carlos Vives y los españoles Israel Fernández, Luz Casal y Pablo López, entre otros.

Rachel Valdés Camejo nació en La Habana en 1990 y es considerada una de las artistas plásticas cubanas más destacadas de su generación. Se graduó de Pintura en la Academia Nacional de Bellas Artes de La Habana en 2010 con una medalla de oro y su trabajo parte fundamentalmente de instalaciones, fotografía y pintura a gran escala.

En 2016, como parte del reconocido programa Times Square Arts, la artista visual cubana expuso su instalación The Beginning of the End (El comienzo del fin) en Manhattan, Nueva York, donde fue visitada por más de dos millones de personas.

Rachel presentó en la Galería Pan American Art Projects de Miami, en diciembre pasado, su última exposición personal "Tierra", compuesta por obras gráficas en las que representa paisajes antagónicos del planeta.

Recientemente, mostró que estaba involucrada con Alejandro Sanz también en el plano profesional, pues se encargó de diseñar los patrones visuales de su gira por España.