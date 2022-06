Camila Cabello tiene el top con el escote más original para este verano

Si estás pensando en ampliar tu fondo de armario con nuevas prendas originales para lucir este verano, tienes que echar un vistazo al último estilismo que ha compartido la cantante cubana Camila Cabello con sus seguidores de Instagram.

Los tops son una de las prendas más recurrentes para el verano, un gran aliado para todo tipo de evento. Son perfectos para combinar con short o falda, pero si estás buscando elevar tus estilismos con un top original y que a la vez sea tendencia, la intérprete de "Havana" nos trae la clave para conseguirlo con uno de un escote muy único.

Se trata de un top con escote underboob o invertido, que es tendencia desde hace algunas temporadas. Pero el de Camila Cabello tiene una gran particularidad: un medio círculo en la zona del pecho que le aporta un toque diferente y a la vez sensual.

En el caso de la artista lo luce con un vaquero, aunque no sabemos si largo o corto, y con él deja a la vista su abdomen. Sin duda, un look que ha dejado a más de una con deseos de replicarlo, y no nos extraña porque es de lo más original.

De esta manera, Camila nos adelanta una de las tendencias que seguro veremos mucho estos próximos meses: los escotes invertidos. Y si estás buscando otras ideas de tops que sean de este tipo, hay más celebs que nos han dado ideas para sumarnos a la moda underboob.

Rosalía es fan de enseñar la parte inferior de sus pechos y en varias ocasiones la hemos visto lucir prendas que tienen este tipo de escote:

Jennifer Lopez, un icono del mundo de la moda, no se ha resistido a esta tendencia y el año pasado en uno de los premios a los que asistió llevó un top con un escote invertido, en su caso con una rejilla en la zona del pecho:

Kim Kardashian también confirmó que este verano enseñar la parte de abajo de los pechos está de moda:

