Detienen a padre cubano por manifestarse contra constantes apagones

Emilio Almaguer Guzmán y sus dos niñas en la estación de policía de Baracoa Foto © Twitter/ Emilio Almaguer de la Cruz

La policía de Baracoa, en Guantánamo, detuvo al padre cubano Emilio Almaguer Guzmán por manifestarse contra los constantes apagones que sufre la población y que le impidieron alimentar a sus dos hijas.

“Este es mi hermano pequeño, Emilio Almaguer Guzmán, quien fue detenido anoche y llevado a la estación de la Policía en Baracoa, por manifestarse por los constantes apagones, junto a él sus dos niñas a las cuáles no pudo garantizar alimentos”, denunció en su cuenta de Twitter el periodista independiente Emilio Almaguer de la Cruz.

En el post compartió imágenes de las dos menores, quienes también fueron llevadas por las fuerzas del orden hasta la estación de policía, en la que, al parecer, se vieron obligadas a pasar la noche, pues algunas fotos las muestran durmiendo en el incómodo sofá de una oficina. Almaguer de la Cruz utilizó en su publicación las etiquetas #SOSCuba y #nomaspresospoliticos.

“Te retuiteo, esto cada vez se pone peor y ellos solo hacen lo único que saben hacer: REPRIMIR!”, “¿Y él fue el único que protestó? ¿O sea, a los demás no les importa no tener luz?? Eso es lo que no acabo de entender, todos afectados y uno solo protesta, hasta cuándo van a aguantar”, “Siéntete orgulloso de tu hermano. Triste es permitir que dos niñas sufran una experiencia tan terrible como esa”, escribieron algunos usuarios en respuesta a la publicación del periodista independiente.

Durante el mes en curso, se han registrado varias protestas en Cuba, precisamente contra los molestos apagones, cuya frecuencia ha crecido en las últimas semanas, como resultado de las constantes averías en las centrales termoeléctricas, la escasez de combustible y el reiterado déficit de generación en los horarios picos.

El 13 de junio pasado tuvo lugar una fuerte manifestación en la Universidad de Camagüey, en la que estudiantes becados del centro educativo expresaron su descontento tras más de 10 horas sin fluido eléctrico y sin agua.

Múltiples videos compartidos en redes sociales mostraron a varias decenas de alumnos agrupados en diferentes zonas de la institución demandando el restablecimiento de los servicios. El vicerrector primero, Julio Madera Quintana, y otras autoridades de la universidad acudieron a dialogar con los manifestantes y en torno a las 11 de la noche la protesta se había apaciguado, luego de que pusieran la corriente.

Dos jornadas después, un grupo de cubanos de Manzanillo, Granma, se lanzó a las calles para protestar por los frecuentes apagones, que ya se extienden, incluso, durante más de 12 horas.El suceso lo dio a conocer el periodista Mario J. Pentón, de América TeVé, quien compartió un video en el que se ve a las personas caminando, haciendo sonar cazuelas y gritando "Ponme la corriente".

"Protesta en Manzanillo por los apagones. El cacerolazo comenzó hace cerca de media hora y ya les pusieron la electricidad. Acabo de hablar con la gente del barrio", escribió Pentón en su cuenta de Twitter.

El miércoles último la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), única empresa de su tipo en el país, anunció la programación de más apagones en la isla debido a un déficit de 431 megawatts (MW) de energía. Las interrupciones fueron pronosticadas desde el horario pico y hasta las tres de la madrugada.