Claudia Valdés cumple promesa a San Lázaro: Caminata de más de tres horas hasta el Rincón de Hialeah

La actriz cubana Claudia Valdés caminó durante más de tres horas desde su casa hasta la Iglesia del Rincón de San Lázaro, en Hialeah, para cumplir una promesa a San Lázaro, de quien es fiel devota.

"Unas tres horas y media de caminata bastante potentes, pero que las estoy haciendo con toda la felicidad del mundo", dijo en un video en directo en sus redes sociales.

No obstante, confesó que tenía mucho dolor de piernas porque no suele caminar y "soy una persona antideportiva", pero precisamente por eso hizo la promesa.

"Las promesas son regalos que se hacen a algo que tú le pides. Hay quienes creen en eso y quienes no, yo respeto todo, a los que creen, a los que no y a los que les da igual, pero yo sí creo mucho".

Claudia contó que desde los 11 años tiene una conexión muy fuerte con San Lázaro y que incluso el tatuaje de él que tiene en el brazo fue también por una promesa.

Instagram / Claudia Valdés

La actriz exhortó a todos sus seguidores que estén pasando por momentos difíciles, que busquen algo espiritual y que la fe siempre ayuda a atravesar cualquier circunstancia y a reconocer todo lo que uno es capaz de hacer.

"Lo lindo de esto es que yo entienda que yo puedo creer en mí y entender que hay que hacer sacrificios para lograr lo que uno quiere. Caminar hasta El Rincón a mí no me va a dar lo que yo quiero, pero caminar hasta El Rincón me va a dar la medida de lo que yo soy capaz de hacer para lograr lo que yo quiero", dijo.

Aunque Claudia, esposa de Alexis Valdés con quien tiene una hija en común, no reveló la razón exacta de su promesa, se refirió a una historia que compartió hace algún tiempo sobre un médico que le dijo que la pequeña Lucía nunca iba a caminar, una habilidad que finalmente la niña logró desarrollar y en la cual la actriz se volcó con total esfuerzo y amor.

"Esta promesa casi casi es para él. ¿Tú sabes lo que es decirle a una madre que su hija nunca va a caminar?", contó Claudia, que aseguró que eso le dio aún más fuerzas para lograr que su hija caminara.

El próximo 14 de julio Lucía cumplirá cuatro añitos. Aunque Claudia no acostumbra a publicar muchas fotos de su niña en redes, en más de una ocasión ha compartido algún enternecedor momento con ella, y en muchas otras ha mostrado lo tanto que disfruta de ser mamá.

